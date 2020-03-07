【新冠肺炎】寒冬戰士包到實坐飛機抗疫　網民：超級英雄新戰衣？

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐蔓延全球，同時也影響到荷里活影視界，不少大片都要延遲上映，波及票房收益，損失亦不堪設想。

將於Disney+上架的劇集《The Falcon and the Winter Soldier》亦受影響，主演寒冬戰士的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）近日就嚴陣以待，以包到實的造型上機，有網民大讚他有危機意識，也有人笑指這是否超級英雄最新戰衣？

早前有傳劇集《The Falcon and the Winter Soldier》的劇情與新冠肺炎（武漢肺炎）相似，結果傳出要重寫劇本及重拍。（imsebastianstan/ig圖片）

新冠肺炎影響各行業包括重創電影圈，早前有指安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的Marvel劇集《The Falcon and The Winter Soldier》，因為劇情與新冠肺炎（武漢肺炎）相似，結果傳出要重寫劇本及重拍。

施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）近日就嚴陣以待，以包到實的造型上機，非常搞笑。（imsebastianstan/ig圖片）

「寒冬戰士」施巴斯坦史丹近日就在網上貼出相片，造型相當特別，由頭包到實，連眼睛都看不到，更戴上手套，雖然未知他是否趕往去片場重拍劇集，但他就留言指感謝航空公司把他安全帶到歐洲，hashtag「#BuckytakesEurope」，相當搞笑。網民大讚他做足防禦措施，有危機意識，又有人話見他手執一個杯但成身包到實，笑指「你打算想怎樣喝這杯飲品？」

自從基斯伊雲斯（Chris Evans）在去年上映的《復仇者聯盟 4：終局之戰》卸下美國隊長這個責任，功成身退之後，施巴斯坦史丹就與安東尼麥基接棒演出Marvel劇集《The Falcon and The Winter Soldier》。

在新劇中，施巴斯坦史丹剪了一頭短髮飾演寒冬戰士，安東尼就會接任美國隊長的Sam Wilson，美國隊長的Sam Wilson將於8月上線，除了兩位主角之外，Emily VanCamp會繼續演「13 號特工」Sharon Carter、Daniel Brühl演澤莫男爵（Baron Zemo）﹑Wyatt Russell加盟飾演美國特工John Walker，Noah Mills暫時未透露會演出甚麼角色。

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