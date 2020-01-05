【永恆族】彩蛋埋藏足足3年今被揭曉　原來同《雷神奇俠3》有關

Marvel Studio MCU第4階段即將開啟，今年5月1日有得睇《黑寡婦》（Black Widow），而《永恆族》（The Eternals）則於11月6日上映，隨着《復仇者聯盟》暫告一段落，不少影迷都開始將注意力投放在MCU第4階段上，近日有影迷表示在《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）中有驚人發現！

《永恆族》（The Eternals）將於11月6日上映，而《雷神奇俠4》則於2021年11月5日映，相隔足有1年。（Marvel圖片）

一位擁有「鷹眼」的影迷發現了導演Taika Waititi埋藏在《雷神奇俠3》中，跟《永恆族》有關的彩蛋，在Sakaar星球上的其中一個場景中，可以看到在女武神Valkyrie的後方有一艘奇特的綠色船，因為它飛行得極快，所以直到現在都沒有漫畫迷注意到。

有粉絲上傳兩張圖片經過仔細對比後，就會發現該艘船似乎跟Jack Kirby為《永恆族》所設計的船幾乎相同！但目前就未知道該船會否在電影中再度出現。

有影迷留言「捕捉得真好！我看《The Eternals》記得有這艘船，但我沒察覺到它出現在《雷神奇俠3》中。」（Reddit圖片）

另外Marvel Studios總裁Kevin Feige都有提及過以《永恆族》帶來改變的潛在風險，他指出這是一套非常大的電影，是一套非常貴的電影，而決心要製作好全因為相信導演Chloe Zhao眼光、信任演員的能力、寄望自己要繼續增長、發展、改變以及推動個人風格，更是對MCU來說將會是個很大的風險。