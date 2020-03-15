【新冠肺炎】疫情全球爆發電影業崩潰　荷里活損失天文數字

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）於全球爆發，不單止準備上映的電影被撤檔，連拍攝中的新片都要停工，有外國媒體估計，3月至5月所有停工及撤檔的電影總損失或高達200億美元（約1560億港元），真係天文數字！

《花木蘭》成本高達2億美元，真係要撤檔保平安。（電影劇照）

原訂上半年上映的幾套大片，包括《花木蘭》（Mulan）、《無聲絕境2》（The Quiet Place 2）、《007：生死有時》（No Time To Die）、《新異變人》（The New Mutants）及《F9狂野時速》（F9）等，先後宣布押後上映，成本較高的《007：生死有時》與《F9狂野時速》更延期足足一年，待疫情完全過去才上映，以免血本無歸。

點擊下圖睇吓3、4月仲有咩戲上映

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據《Hollywood Reporter》報導，由疫情開始爆發至今，全球票房損失達70億美元（約546億港元），到5月仲會蝕多100億美元。而多部拍攝中的電影亦被迫停工，當中以成本較高的超級英雄電影損失最慘重，有指梁朝偉有份主演的Marvel電影《上氣》（Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings），每停工一日就損失30萬美元（約234萬港元），其他迪士尼電影及劇集，包括真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）及多部Marvel劇集都已暫定拍攝。

羅拔柏迪臣主演的新版《蝙蝠俠》需停工至少兩星期，未知會否影響明年上映檔期。（電影圖片）

羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》與狄維莊遜（Dwayne Johnson）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的Netflix原創電影《Red Notice》，亦宣布至少停工兩星期。所有停工及撤檔的電影加埋估計共蒸發200億美元，夠為香港赤蠟角機場起多一條跑道。