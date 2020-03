【新冠肺炎】疫情全球爆發電影業崩潰　荷里活損失天文數字

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)於全球爆發,不單止準備上映的電影被撤檔,連拍攝中的新片都要停工,有外國媒體估計,3月至5月所有停工及撤檔的電影總損失或高達200億美元(約1560億港元),真係天文數字!

《花木蘭》成本高達2億美元,真係要撤檔保平安。(電影劇照)

原訂上半年上映的幾套大片,包括《花木蘭》(Mulan)、《無聲絕境2》(The Quiet Place 2)、《007:生死有時》(No Time To Die)、《新異變人》(The New Mutants)及《F9狂野時速》(F9)等,先後宣布押後上映,成本較高的《007:生死有時》與《F9狂野時速》更延期足足一年,待疫情完全過去才上映,以免血本無歸。

點擊下圖睇吓3、4月仲有咩戲上映

+ 10 + 9 + 8

據《Hollywood Reporter》報導,由疫情開始爆發至今,全球票房損失達70億美元(約546億港元),到5月仲會蝕多100億美元。而多部拍攝中的電影亦被迫停工,當中以成本較高的超級英雄電影損失最慘重,有指梁朝偉有份主演的Marvel電影《上氣》(Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings),每停工一日就損失30萬美元(約234萬港元),其他迪士尼電影及劇集,包括真人版《小魚仙》(The Little Mermaid)及多部Marvel劇集都已暫定拍攝。

羅拔柏迪臣主演的新版《蝙蝠俠》需停工至少兩星期,未知會否影響明年上映檔期。(電影圖片)

羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的新版《蝙蝠俠》與狄維莊遜(Dwayne Johnson)、賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)及姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的Netflix原創電影《Red Notice》,亦宣布至少停工兩星期。所有停工及撤檔的電影加埋估計共蒸發200億美元,夠為香港赤蠟角機場起多一條跑道。