【新冠肺炎】湯告魯斯被逼滯留意大利　相隔17日成功撤離到英國

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國繼續蔓延，意大利累計確診個案結過1.5萬宗。 早前，因為在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集的湯告魯斯（Tom Cruise）亦受到影響，被逼停工滯留當地。事隔十幾日後，終於有外媒報道他的行蹤。

湯告魯斯因為在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集，早前被困在當地，最近終於知道他的行蹤，影迷可以放心！（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》第7集，2月尾抵達意大利準備拍攝，劇組本來打算在當地的面具嘉年華取景，但意大利的疫情愈來愈嚴重，意大利當局亦禁止大型聚會，電影公司被迫要停工，當時湯告魯斯和劇組其他人員被困在當地五星級的格瑞提皇宮酒店。

同劇的Simon Pegg早前表示，留在意大利太不明智，透露大家已撤退。（GettyImages）

湯告魯斯被迫滯留在酒店直至3月1日。英國劇組人員提早返回英國，電影公司之後亦發聲明表示要暫停拍攝，同片的Simon Pegg最近接受訪問就透露，劇組本來在威尼斯會有多場大型場面，並會在嘉年華取景，現在已離開威尼斯，「留在當地相當不明智，所以我們已經撤退了。」

湯告魯斯被迫滯留在酒店直至3月1日，12日現身英國。（Twitter圖片）

近日，亦有外媒報道湯告魯斯12日現身在英國中南部的松林片廠，又拍到他走進倫敦的直升機停機坪。湯告魯斯雖然沒有戴上口罩，但就以碰拳代替握手與保安人員打招呼，保持一定距離。電影原定會於明年7月上映，暫時未知會否如期上映。