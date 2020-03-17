奇異博士、Ironman曾交換Gear着？　概念圖曝光證曾拍攝卻被刪

《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers：Infinity War）上映已經快2年，電影持續公布眾多概念形象圖，其中一張赫見奇異博士（Doctor Strange）曾穿上鐵甲奇俠（Iron Man）賦予他的鋼鐵戰甲！而知名影人Kevin Smith過業內消息表示，原來真的拍過這場戲，原本是要保護奇異博士不被烏木喉的魔法折磨，但這場戲最終卻被刪走。

Kevin Smith在自己的節目「Fatman Beyond YouTube」最新一集中提說：「有一些照片，是羅拔唐尼（Robert Downey）身穿奇異博士的披風，而我們早在《無限之戰》上映前就看到這些照片，所以我們知道他們有拍這些場景，編劇也讓我們看到身穿鋼鐵戰甲的奇異博士，而身穿披風的東尼就站在旁邊。」

奇異博士、鐵甲奇俠原來Friend到交換過大家戰甲來着？▼

Kevin Smith也透露這場戲是「鐵甲奇俠」東尼史達（Tony Stark）為了拯救奇異博士，丟出自己的戰甲給對方，才會有這一段。而這段戲不僅是概念圖，更是曾經真實拍攝，只可惜最後被刪減，暫未知未來是否有機會公開。

如果「交換戰甲」的戲碼真的曾拍攝，大概會出現在與魁隆手下烏木喉大戰的這一場：

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