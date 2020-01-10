【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠爆原定死法　特效總監證實過程極血腥

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）可算是2019年最受關注的電影，讓大家最不捨的一定是由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」，在戲中為大局犧牲的一段。 最近據外媒報道，原來「鐵甲奇俠」原本的結局會很殘忍，非常血腥，只是後來進行了改動，才會改成現在大家看到的版本。

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」最後在《復仇者聯盟4：終局之戰》作出犧牲，結局讓很多影迷都相當不捨。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映將近一年，故事影響整個MCU的命運，當中鐵甲奇俠、黑寡婦的犧牲，最為令影迷難忘。

《復仇者聯盟4》戲中有大量場面要靠特效完成，涉及很多視覺效果，尤其最終大戰斗的場景，最近電影的VFX視覺特效總監Matt Aitken接受外媒訪問就公開講述故事的製作過程，透露原本「鐵甲奇俠」死去的那場戲原來是有另一版本，只是後來考慮到怕觀眾感到不安，才有了更改。

最近電影的VFX視覺特效總監Matt Aitken接受外媒訪問，透露原本「鐵甲奇俠」死去的那場戲原來是有另一版本。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

原本的版本極血腥 死狀殘忍

VFX 特效團隊Matt以及Jen Underdahl接受訪問時，提到「鐵甲奇俠」作出犧牲的那場戲，原定Tony Stark在彈指之後，半邊面會被毀掉。「我們為電影提供了全方位的選擇，其中之一就是讓無限寶石的能量直接影響到他的臉，會使他的一個眼球爆出來，並且懸在他的臉頰上。」

Jen透露這個版本會很血腥和慘烈，甚至能看到Tony的肌腱和牙齒，但最後因為不想Tony死得太嚇人，所以才改成現在的版本。

在《復仇者聯盟4》的結局中可以看到，在最後關頭，Tony決定犧牲自己，但因為無限寶石的力量可不是開玩笑，所以他被的臉的確被燒焦，而這個版本也是VFX團隊，想令Tony的死看起來可信，但同時又不太嚇人時提出的眾多設計一。