【復仇者聯盟4】電影概念圖流出　原本安排鐵甲奇俠唔使死？

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雖然完結多時，然而電影幕後功臣仍然不時向外公布他們創作的心路歷程，其中一張電影概念圖更還原了漫畫經典一刻。

涅布拉在《復仇者聯盟4》出場時間都佔很重。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4》的概念圖中，由Karen Gillan飾演的涅布拉曾在火箭浣熊面前戴上無限手套。相信這張概念圖是用於最後大戰中，皆因從這概念圖可以見到，復仇者總部頹垣敗瓦，而隨著無限手套釋出的能量增強，她也顯得相當痛苦。或者劇組最初曾考慮過還原漫畫經典一刻，透過涅布拉擊敗魁隆。可是，在考慮過後，始終透過犧牲鐵甲奇俠才能夠帶來更震撼的效果。

《復仇者聯盟4》差點就還原了漫畫經典一幕。（Marvel Comics）

其實在《復仇者聯盟4》上映前，網上曾傳出涅布拉在嘉魔娜的協助下，成功聯手擊敗魁隆。然而，最終導演羅素兄弟及編劇的Stephen McFeely和Christopher Markus都沒有採用這方案，而改用犧牲鐵甲奇俠來拯救宇宙。另外，在其他概念圖見到，涅布拉在偷聽魁隆與闇黑號令的對話，也有未化灰的復仇者與彈指後受傷的魁隆再次遇上。值得注意是，Bruce Banner是以變形俠醫的形態出現，而雷神的造型也非常不同。