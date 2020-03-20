【新冠肺炎】4大女英雄抗疫有法　姬嘉鐸貼隔離自娛片曬治癒甜笑

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）近月在外國大爆發，病情肆虐，不少外國明星、球星確診染上新冠肺炎，就連正在拍攝的各套電影都急急喊停，上映日子都要一改再改延期上畫，但有份出演Marvel Studios電影《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）的「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly）日前做出驚人舉動，似乎對新冠肺炎零懼怕！

「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉竟然仲將8歲的仔仔送去體操訓練營。（電影劇照）

17日伊雲祖蓮莉莉在個人Instagram上載兩張照片，並寫下「剛剛寫下送了我的小朋友去體操訓練營，他們都有洗好手再入去，玩和笑得很開心。」不過她的做法則引起網民不滿，有人更寫下將近300字來指責她行為自私，她指自己原本很喜歡伊雲祖蓮莉莉，但對於她的做法感到非常失望，首先沒有人奪走她的自由，她將自己的自由看得比其他人的性命更重要，人們只是互相提醒留在屋企比起出外更有保障，以免情況變得更壞。

這位網友續指自己知道有很多人都有小朋友，是很難長期要小朋友留在家中，但也不會再送他們去上學、訓練營和遊玩的地方，因為大家都清楚現時的情況，而伊雲祖蓮莉莉發表的看法屬不理會專業人士意見的陰謀論，所以該位網友決定要取消追蹤伊雲祖蓮莉莉。

伊雲祖蓮莉莉反駁自己有小朋友，又有位患有第4期白血病的爸爸住在一起，有些人將生命看得比自由重要，而有些人則把自由看得比生命重要，我們都有自己的選擇。」（Evangeline Lilly IG）

咳嗽時遮掩口部是基本知識和禮貌。（影片截圖）

對比起同樣是Marvel女超級英雄的「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），兩者即時高下立見，她先是有呼籲影迷要保持安全和健康，近日更有網民翻出她8年前在紅地氈上的「防疫」窩心舉動！

當時伊莉莎伯奧遜出席獨立精神獎，在紅地氈上接受訪問時突然咳嗽，更在事前提醒採訪者「我要咳了」，而在採訪者結束訪問後想要跟她握手時，她即時阻止並有禮地說到：「我剛剛才咳在手上」，她再舉出手肘以手肘撞手肘來代替握手，反應快得又可愛，不愧是女神。

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「小辣椒」桂莉芙柏德露留在家中跟屋企人一同煮晚餐。（Gwyneth Paltrow IG）

另外，「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）20日在個人Instagram上傳5個最新動態，她跟家人買餸回家煮晚餐，跟影迷介紹兩款醬汁和製成品，更有上傳食譜跟大家分享，再寫下「留在家中就是最安全的方法，愛你們」。可見「小辣椒」的防疫意識一點也不弱。

姬嘉鐸公開家中素顏樣，美貌依然！（Gal Gadot IG）

而另一DC女超級英雄「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）新戲《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）目前仍未公布會否延期，19日就在個人Instagram上傳一條影片提及來到自己在家中隔離的第6天，影片中更有多位知名影星，包括「女雷神」妮坦尼寶雯（Natalie Portman）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）等人，合唱John Lennon的經典歌曲《Imagine》。

姬嘉鐸更呼籲影迷一起參與大合唱，不少影迷出盡招數，例如用神奇女俠的特效、彈琴、吹色士風、對狗唱歌、手持姬嘉鐸國籍的以色列旗幟等等，一一有被姬嘉鐸轉發到她個人動態上，仍未玩過「Imagine Challenge」的影迷可以一試，或有機會登上姬嘉鐸的Instagram上！