【新冠肺炎】Marvel劇神預言疫情大爆發　撞晒現況要即改劇本重拍

Marvel影集《The Falcon and The Winter Soldier》由安東尼麥基(Anthony Mackie)及施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)主演,兩人分別飾演飛隼及寒冬戰士,影集將於今年8月開播,但29日有消息指出劇情竟然跟《新冠肺炎》(武漢肺炎)相似,或有需要重寫《The Falcon and The Winter Soldier》劇本兼重拍!