【新冠肺炎】Marvel劇神預言疫情大爆發　撞晒現況要即改劇本重拍

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Marvel影集《The Falcon and The Winter Soldier》由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演，兩人分別飾演飛隼及寒冬戰士，影集將於今年8月開播，但29日有消息指出劇情竟然跟《新冠肺炎》（武漢肺炎）相似，或有需要重寫《The Falcon and The Winter Soldier》劇本兼重拍！

《The Falcon and The Winter Soldier》將於今年8月開播。（官方海報）

事實上Mavrel不只一次通過重新拍攝或改寫劇本，藉此來不斷加強劇本的完美度和完整度，這些原因通常視乎情況而定。近日根據Charles Murphy在網頁《Murphy’s Multiverse》講到，Marvel首個迪士尼迷你系列《The Falcon and The Winter Soldier》，因改寫劇情而延長了拍攝時間，而這有機會跟目前正威脅人類的《新冠肺炎》（武漢肺炎）有關。

而家咁睇似俾病毒追住跑。（劇照）

根據Murphy所指，《The Falcon and The Winter Soldier》部分劇情講述一種在全球傳播的可怕流行病毒，一來劇情跟現時的《新冠肺炎》（武漢肺炎）極度相似，太過於接近現實；二來劇集本就是放在合家歡的Disney+平台上，《新冠肺炎》（武漢肺炎）已在全球奪走了3,000多條性命，並迅速擴散，怕到8月開播時，仍會引起觀眾不安，目前看來不太適合；三來考慮到迪士尼跟中國的關係，所以臨時決定重寫兼重拍該部分，更令劇組需要進行額外的補拍工作。

施巴斯坦史丹28日上傳最新現場照。（Sebastian Stan IG）

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