新冠肺炎｜Marvel宣布《黑寡婦》無限期押後上映　另3套戲都停拍

Marvel Studios本年度首部大片《黑寡婦》（Black Widow）由施嘉莉祖安遜主演，更是她在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，另上映的Marvel電影。雖是前傳，但就黑寡婦已死一事，能再次在大銀幕看到她，對影迷來說無疑是興奮無比，不過18日迪士尼宣布因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的關係，原定4月30日上映的《黑寡婦》將會無限期延遲開畫。

18日Marvel宣布《黑寡婦》將會無限期延遲上映。（電影劇照）

因近日外國地區新冠肺炎有持續暴發的跡象，迪士尼於14日宣布決定停止當前和即將上映的所有電影製作，但就只講到《花木蘭》（Mulan）全球撤檔，《美人魚》（The Little Mermaid）、由賓艾佛力（Ben Affleck）和Adam Driver主演的《The Last Duel》、《Nightmare Alley》、《The Shape of Water》通通喊停，不過梁朝偉有份主演的《上氣：十環幫的傳奇》（Shang-Chi and the Legend of Ten Rings）只讓第一組的員工暫停拍攝，待導演完成自我隔離後再投入拍攝。

迪士尼宣布《花木蘭》全球撤檔，未知上映日期。（官方圖片）

+ 9 + 8 + 7

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）15日發布的文件，內容寫明要求美國各地未來8周取消或推遲50人以上的活動，避免傳播新冠肺炎。目前《花木蘭》、《無聲絕境2》（The Quiet Place 2）、《007：生死有時》（No Time To Die）、《新異變人》（The New Mutants）及《F9狂野時速》（F9）都會押後上映。

而由占士金馬倫（James Cameron ）執導的《阿凡達2》、奇洛李維斯Keanu Reeves主演的《The Matrix 4》以及由歌星Camila Cabello主演的真人版《灰姑娘》均確定無限期停拍。

新版《灰姑娘》Camila Cabello自爆患上嚴重的焦慮症。（Camila Cabello IG）

Camila Cabello 17日在個人Instagram上自爆患上嚴重的焦慮症，她寫下︰「過去幾個月禪修改變了我的生活，當時沒跟大家分享是因為我正試着讓自己過得好一些，但那時我正經歷着非常嚴重的焦慮，每天禪修很多次來幫助處理強烈的情緒，例如焦慮和壓力，更能治癒我的心靈，要注意吸氣和呼氣，希望大家可以更健康、安全、遠離病痛、變得更好。」

《The Card Counter》導演Paul Schrader極自私言論被轟。（Getty Images）

此外，由馬田史高西斯（Martin Scorsese）監製的新戲《The Card Counter》殺青前5日，爆出有劇組工作人員確診新冠肺炎，劇組隨即宣布停拍。73歲高齡的導演Paul Schrader自私地說，為了一個確診新冠肺炎的臨時演員，將整套電影停拍，換作是他就算是赴湯蹈火都要拍完，他又講到自己已經老了又患有哮喘，沒有死法比在工作時死去更好，更罵製片是沒膽識的人。

此言一出即時引起爭議，被罵他自私又冷血，更對新冠肺炎的嚴重性和可怕重度一竅不通，簡直愚蠢。