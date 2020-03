新冠肺炎｜Marvel宣布《黑寡婦》無限期押後上映　另3套戲都停拍

Marvel Studios本年度首部大片《黑寡婦》(Black Widow)由施嘉莉祖安遜主演,更是她在《復仇者聯盟4:終局之戰》後,另上映的Marvel電影。雖是前傳,但就黑寡婦已死一事,能再次在大銀幕看到她,對影迷來說無疑是興奮無比,不過18日迪士尼宣布因新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)的關係,原定4月30日上映的《黑寡婦》將會無限期延遲開畫。

18日Marvel宣布《黑寡婦》將會無限期延遲上映。(電影劇照)

因近日外國地區新冠肺炎有持續暴發的跡象,迪士尼於14日宣布決定停止當前和即將上映的所有電影製作,但就只講到《花木蘭》(Mulan)全球撤檔,《美人魚》(The Little Mermaid)、由賓艾佛力(Ben Affleck)和Adam Driver主演的《The Last Duel》、《Nightmare Alley》、《The Shape of Water》通通喊停,不過梁朝偉有份主演的《上氣:十環幫的傳奇》(Shang-Chi and the Legend of Ten Rings)只讓第一組的員工暫停拍攝,待導演完成自我隔離後再投入拍攝。

迪士尼宣布《花木蘭》全球撤檔,未知上映日期。(官方圖片)

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)15日發布的文件,內容寫明要求美國各地未來8周取消或推遲50人以上的活動,避免傳播新冠肺炎。目前《花木蘭》、《無聲絕境2》(The Quiet Place 2)、《007:生死有時》(No Time To Die)、《新異變人》(The New Mutants)及《F9狂野時速》(F9)都會押後上映。

而由占士金馬倫(James Cameron )執導的《阿凡達2》、奇洛李維斯Keanu Reeves主演的《The Matrix 4》以及由歌星Camila Cabello主演的真人版《灰姑娘》均確定無限期停拍。

新版《灰姑娘》Camila Cabello自爆患上嚴重的焦慮症。(Camila Cabello IG)

Camila Cabello 17日在個人Instagram上自爆患上嚴重的焦慮症,她寫下︰「過去幾個月禪修改變了我的生活,當時沒跟大家分享是因為我正試着讓自己過得好一些,但那時我正經歷着非常嚴重的焦慮,每天禪修很多次來幫助處理強烈的情緒,例如焦慮和壓力,更能治癒我的心靈,要注意吸氣和呼氣,希望大家可以更健康、安全、遠離病痛、變得更好。」

《The Card Counter》導演Paul Schrader極自私言論被轟。(Getty Images)

此外,由馬田史高西斯(Martin Scorsese)監製的新戲《The Card Counter》殺青前5日,爆出有劇組工作人員確診新冠肺炎,劇組隨即宣布停拍。73歲高齡的導演Paul Schrader自私地說,為了一個確診新冠肺炎的臨時演員,將整套電影停拍,換作是他就算是赴湯蹈火都要拍完,他又講到自己已經老了又患有哮喘,沒有死法比在工作時死去更好,更罵製片是沒膽識的人。

此言一出即時引起爭議,被罵他自私又冷血,更對新冠肺炎的嚴重性和可怕重度一竅不通,簡直愚蠢。