【屍殺半島】姜棟元最新軍裝造型曝光　表情凝重持槍惡鬥喪屍

韓國人氣電影《屍殺列車》由孔劉、馬東石、金義聖、鄭有美、崔宇植等人演出，4年後導演延尚昊終於推出續集《屍殺半島》，電影的時間線同樣設定4年後，而主人公改由同樣是男神的姜棟元和李貞賢擔任。

早前《屍殺半島》才推出首張正式海報。（電影海報）

《屍殺列車》原訂今年夏天上映，2月尾官方終於推出故事大綱，終於知道今集背景，喪屍病毒依然在全國爆發和蔓延，只有零星生還者成功從韓國逃脫，生還者更會由香港接濟，以「半島難民」的身份在此生活！

早前公開姜棟元的則面照已令影迷議論紛紛。（電影劇照）

退伍軍人正錫（姜棟元 飾）跟家人登上難民船逃離韓國，但一上船便發現有喪屍潛伏，經過一輪激戰去到香港被收容，在上岸後以「半島難民」身份在香港生活，在此香港會成為「半島難民」支援地，更是戲中的關鍵，因為香港會提供各種援助、槍械讓姜棟元返回韓國打喪屍。

未知今集《屍殺半島》的喪屍會否升級呢？（電影劇照）

事實上正錫折返韓國的確有很明顯的目標，為了回國竊取巨額美金而跟隊友重回舊地，從中發現未被感染的生還者，決意要帶上他們一同離開。

今日官方終於公開姜棟元的造型照，全黑打扮的他，手持槍械，長髮兼臉上帶傷，表情凝重，似乎在棄廢場所之中隨時都會有喪屍衝出來一樣。而另一張劇照則是滿面污泥的喪屍正大叫衝過來，後方更有數之不盡的喪屍，右方更有一個沒穿上衣的肌肉男，未知今次的喪屍會否大大升級更難打呢？