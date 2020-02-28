【屍殺半島】劇情爆香港係抗毒關鍵　接濟韓國生還者再聯手打喪屍

《屍殺列車》續集《屍殺半島》（Peninsula）終於4年後上映，電影由延尚昊執導，早前導演直言後悔賜死孔劉，不過今次卻又請來了另一位國寶級男神姜棟元加盟，對導演和影迷來說未有太大損失！同戲更有李貞賢以及《素媛》童星李蕊等人主演。

《屍殺列車：半島》將於於2020年8月韓國上映。（電影劇照）

《屍殺半島》將於今年暑假上映，影迷等足4年終於有故事大綱睇睇，續集設定在《屍殺列車》4年後，喪屍病毒在全國爆發及蔓延，有零星生還者從韓國成功逃出後，由香港接濟，以「半島難民」的身份重新生活！

對於香港影迷來說，必然是個重大的喜訊，導演竟然決定將「香港」放到電影中，要知道《屍殺列車》受不少香港香迷歡迎，今次一定會再大大力支持！

官方今日公開《屍殺半島》前導海報。（官方海報）

故事更會提及香港在這場屍毒蔓延中，扮演了關鍵的支援作用，令影迷更期待姜棟元來到香港的情況，以及如何在一片死寂下，利用香港的幫助以及各種槍械，折返韓國對抗喪屍、救出生還者兼力爭生存機會！

在4年前喪屍爆發潮之際，成功生還兼生存的人已所剩無幾，他們最終成功踏上最後一艘難民船，離開佈滿喪屍且被世人遺棄的朝鮮半島。其中退伍軍人正錫（姜棟元 飾）和家人有幸登上難民船，但一上船便發現有喪屍潛伏，幸得香港收容，這批韓國人才得以上岸，以「半島難民」身分在香港重新生活。後來卻因為錢作怪，正錫受不住金錢的誘惑，加入了一個回國竊取巨額美金的行動，決定跟隊友重返韓國，隨後他們竟發現仍有一班未被感染屍毒的人在苦苦掙扎求存，正錫決定帶着這班倖存者逃生，最終能否有錢有命成功逃出屍殺半島呢？

《屍殺半島》男主角由韓國男神姜棟元擔任。（劇照）