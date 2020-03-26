張國榮逝世17年　重修《白髮魔女傳》《夜半歌聲》高清劇照曝光

今年的4月1日是哥哥張國榮逝世17周年，由哥哥主演的電影《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》將作全新4K修復，讓這兩套經典愛情電影，重登大銀幕。

今年的4月1日是哥哥張國榮逝世17周年，由哥哥主演的電影《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》將作全新4K修復，讓作品重登大銀幕。（電影公司提供）

張國榮逝世17年，但大家一直沒有忘記，哥哥留下的大量金曲、電影作品，今年，東方影業就特別將兩套哥哥主演、由于仁泰執導的電影《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》作全新4K修復，讓這兩套哥哥盪氣迴腸愛情經典電影，重現大銀幕。

《白髮魔女傳》將在4月1日上映，電影講述哥哥飾演的武當弟子卓一航戀上了林青霞飾的邪魔妖女練霓裳，兩人的戀情波折重重，最後卓一航誤會練霓裳，終釀成悲劇。電影在當年1993年耗資五千萬製作、突破傳統武俠片模式，營造出華麗講究的武俠世界，在美術和服裝上都製作得非常仔細，作品榮獲當年第30屆金馬獎最佳改編劇本獎、最佳電影歌曲獎、第13屆香港電影金像獎最佳攝影獎、最佳美術指導和最佳服裝造型設計，電影備受肯定。

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而哥哥對林青霞的長情同樣感動觀眾，有網友曾評價：「《白髮魔女傳》是哥哥最盪氣迴腸的武俠電影沒有之一！哥哥和林青霞高超的演技、哥哥親自作曲的《紅顏白髮》，配以林青霞最後決絕心碎的回頭，成為電影史上最令人難忘的鏡頭之一。」

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由哥哥、吳倩蓮主演的《夜半歌聲》就會在4月8日上映，內容講述宋丹平（哥哥飾）與富家女杜雲嫣（吳倩蓮飾）相愛，卻遭到杜雲嫣父母的反對，宋丹平被毀容後藏在黑暗處用歌聲來安慰雲嫣。電影在1995年首登大銀幕，戲中哥哥既是演員、電影中的歌曲亦是他自己作曲自己唱；甚至同時參與編劇和監製，可見哥哥百分百投入參與對電影的鍾愛。

當年有報道指，哥哥曾說：「希望觀眾看了後會同情宋丹平，他以前是要風得風，要雨得雨，很自負，又很自大，但毀容後，又把自己鎖在閣樓裡，不見他的愛人。那種徬徨，我覺得演出來是很過癮，也希望觀眾是會喜歡。」