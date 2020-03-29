新冠肺炎疫情持續　傳迪士尼考慮將《花木蘭》《黑寡婦》串流播放

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，由迪士尼發行的兩大重磅電影《黑寡婦》（Black Widow）及《花木蘭》（Mulan）上映無期。有外國傳媒近日爆出一則驚人消息，指迪士尼正考慮把這兩部作品直接放到串流平台上播映。

《黑寡婦》原定在4月底上映，可惜受新型冠狀病毒疫情影響，電影上映無期。（《黑寡婦》劇照）

美國飽受疫情嚴重影響，而隨著總裁特朗普在早前宣布進入緊急狀態後，當地多條院線，當中包括AMC、Regal及Cinemark等全面停業。Cinemark行政總裁Mark Zoradi形容這是「絕對前所未有的時代」，並表示Cinemark暫時未有復業的計畫。至於北美最大的電影院線AMC，其旗下的院線至少會停業六至十二個星期。而第二大連鎖電影院線Regal也宣布，把全美542間戲院無限期關閉，直至新通知。

外媒曾傳出《神奇女俠1984》會避過戲院，直接在串流平台上上映。之後華納兄弟澄清，並把電影延至8月中上映。（《神奇女俠1984》劇照）

近日，有外國網站「Beyond the Trailer」主持Grace Randolph表示，經過深入查證後，發現迪士尼高層正考慮將真人版《花木蘭》及《黑寡婦》直接放到串流平台播映，但沒有說明是否在旗下的「Disney+」。前者原本在3月初上映；而後者則於4月底上映。然而目前全球受新型冠狀病毒影響，兩部電影暫時上映無期。所以據Grace Randolph認為，這舉動的背後原因非常簡單，就是為了錢。

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《花木蘭》原定在3月初上映，可惜受新型冠狀病毒疫情影響，電影上映無期。（《花木蘭》劇照）

然而不少外國傳媒，甚至網民對這消息都有不同看法。外國傳媒《CBR》指出：「《黑寡婦》的成本約1億美元（約7.8億港元），比任何在VOD的電影都要多。而這些串流平台收費大約為19.99美元（約155港元）。」文章分析指：「如果同時觀看的人數多於一人時，只付費19.99美元觀看一套全新的電影，是不合理的交易。」報道指，如果改成按次數收費，相信Marvel Studios也不甘願賭這一鋪，「至少不是用《黑寡婦》作嘗試。」

Grace Randolph稱迪士尼正考慮把真人版《花木蘭》及《黑寡婦》直接放到串流平台上播映。（Grace Randolph Twitter 擷圖）

有網民不贊同：放串流播放如不上映直出DVD

至於網民對此有不同看法，有網民不贊成：「想像我等了她（《黑寡婦》）推出獨立電影10年，而（電影公司）直接出DVD，我會打他們。」另有網民表示：「不認為迪士尼會把一部值10億美元票房成績的電影放在串流平台上播放。」最後，有網民則認為：「電影在網上播映一刻，盜版就會即時在網上出現。我不太在意《花木蘭》，但《黑寡婦》需要取代《永恆族》（The Eternals）在11月上映的映期。」但同時有網民指理解這做法：「迪士尼不只在電影上蝕錢，而且在主題樂園都虧蝕很多。如果他們不盡快採取行動，他們將繼續虧損。」又有網民附和：「我認為他們沒有意識到已經很難回到以前。這將持續數月，而且一些戲院將破產，數十億美元票房的日子可能已經結束。」

有網民認為《永恆族》在11月的映期，應該由《黑寡婦》取代。（Getty Images）

新型冠狀病毒肆虐全球，北美各地的戲院全面關閉。雖然中國曾計劃重開600多間戲院，並準備重播Marvel超級超級英雄電影、《潛行凶間》（Inception）及《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）等吸引人流。可惜，最終仍難敵疫情困擾，宣布暫停所有戲院復業的安排。