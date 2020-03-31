【新冠肺炎】迪士尼董事長自願放棄3億7000萬人工　保員工拒炒人

受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，迪士尼多部電影受影響，當中包括由劉亦菲、甄子丹、李連杰和鞏俐等人主演的《花木蘭》（Mulan）和施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）需無限期押後上映，還有多套正在進行中的Marvel電影和影集也需暫停拍攝，《上氣》、《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）和《WandaVision》等等，令到迪士尼的財政受極大影響。

《黑寡婦》原定在4月底上映，可惜受新型冠狀病毒疫情影響，電影上映無期。（《黑寡婦》劇照）

迪士尼方面除電影外，全球有6間迪士尼樂園亦早已宣告全面暫停營業，要等到疫情完結後才能重開樂園，但COVID-19新型冠狀病毒肺炎仍在全球肆虐，據專家保守估計直到今年年尾民眾仍需過着戴口罩的生活。

有見及此，迪士尼執行董事長Bob Iger於31日宣布放棄他的整份人工，而CEO Bob Chapek同樣決定減薪一半，跟迪士尼和全體員工共度患難時刻。

《花木蘭》原定在3月初上映，可惜受新型冠狀病毒疫情影響，電影上映無期。（《花木蘭》劇照）

迪士尼方面除電影外，全球有6間迪士尼樂園亦早已宣告全面暫停營業，要等到疫情完結後才能重開樂園，但COVID-19新型冠狀病毒肺炎仍在全球肆虐，據專家保守估計直到今年年尾民眾仍需過着戴口罩的生活。

有見及此，迪士尼執行董事長Bob Iger於31日宣布放棄他的整份人工，而CEO Bob Chapek同樣決定減薪一半，跟迪士尼和全體員工共度患難時刻。

當初湯賀蘭飲醉酒打電話同Bob Iger傾，才成功讓Disney和Sony再度合作拍《蜘蛛俠3》。（Getty Images）

據外媒指出Bob Iger放棄整份人工，金額高達4750萬美元（約3億7000萬港元），而Bob Chapek將在他基本薪金250萬美元（約1945萬港元）直接削減一半，減至972萬港元，不過他的年度獎金仍有為750萬美元（約5835萬港元），而年度長期獎勵更有1500萬美元（約1億1670萬港元），減半薪只適用在他的基本工資250萬美元上，而不是整份薪酬。

另外其他高層主管自4月5日起，全部都會降薪20%至30%不等。Bob Chapek更在內部電郵寫下「我們正在未知的水域中航行，感謝大家的支持，在這個困難的時期中，你的奉獻精神確實令人鼓舞，給了我們信心，我們將在這場危機中比以往更加強大。」

迪士尼一份聲明中更講到「儘管在COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，很多方面仍然存在很多不確定性，但客人和員工的安全以及福祉必定是迪士尼公司的重中之重。」（Bob Iger Twitter擷圖）

Bob Iger於31日在個人Twitter寫「看到最近的新聞為我們的世界感到難過，這數周，不少專業的醫護勸誡我們要謹慎行事、留在家中、保持社交距離。要相信他們！注意他們的建議！支持為我們奮鬥的醫護。」

另外，《變種特攻》的「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）則為英國的醫護捐出27萬5000英鎊（約265萬港元），來購入醫療用品。（電影劇照）

而曾出演《變種特攻》系列「X教授」的占士麥艾禾（James McAvoy），於30日捐出27萬5000英鎊（約265萬港元），來幫助英國醫護購入可抵抗COVID-19新型冠狀病毒肺炎所需的醫療用品。他更在個人Instagram上拍片講到：「聽說了醫護人員缺少用品的事，甚至有人須DIY用品，無疑會令他們增加感染的風險，對整個社會都是件極糟糕的事。」所以決定要捐錢提供物資給他們，更有人發起了「#masksfornhsheroes」的活動，目前這筆捐款已高達70萬英鎊（約673萬港元）。