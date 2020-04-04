李小龍之子李國豪去世27周年　死亡真相仍未解開　妹妹發文悼念

李小龍之子李國豪因拍攝《龍族戰神》（The Crow）發生意外去世，至今已滿27周年，他的妹妹李香凝透過社群網站發表追思文，表示依舊懷念他、愛他，讓影迷相當感動。
《龍族戰神》當初被看好會令李國豪大紅大紫。（《龍族戰神》劇照）
《龍族戰神》根據漫畫改編，描述男子在被人狙殺後，靈魂藉由烏鴉召喚回到人世復仇，當初被看好會令李國豪在荷里活大紅大紫，不料他在拍攝被槍擊身亡的那場戲，竟真的被子彈擊中，送醫後傷重不治，與父親一樣英年早逝，影迷不勝唏歔。李香凝目前成為主要掌理李小龍、李國豪生前作品及相關事務的負責人，父親過世時她年紀還小，哥哥卻是和她一起長大，喪失兄長給她的衝擊與哀傷更強烈。她在社群網站留言寫道：「每一天都由光明與黑暗組成，雖然這一天在我和家人心目中，充滿許多的黑暗，卻也仍有光明。我們仍然深深的想念你、愛你，你留給我們的回憶在黑暗時刻溫暖了大家，照亮出方向。你離開已27年，怎麼可能那麼久了呢？你依舊活在我們心中。」
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#Repost @brandonlee with @make_repost ・・・ Every day is made up of both light and dark. And even though this day holds a lot of dark for me and my family, it also has its light. We both miss you and love you in deep and equal measure. Brandon, your memory lights the way and warms us in the darkness. 27 years you’ve been gone. How can that be? And yet, here you are in our hearts forever and still. Love you, Bran. xoxo S ❤️. . Brandon Lee February 1, 1965 - March 31, 1993
在李國豪去世一年後，《龍族戰神》全美上映、創下賣座佳績，被公認是他的代表作。近年來前後有好幾組編導演試圖再次將此故事搬上大銀幕，卻都沒能順利落實，也許觀眾心目中除了李國豪的版本也不太期待其他詮釋，就如李香凝所言，他永遠活在影迷的心中。
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