李小龍之子李國豪去世27周年　死亡真相仍未解開　妹妹發文悼念

李小龍之子李國豪因拍攝《龍族戰神》（The Crow）發生意外去世，至今已滿27周年，他的妹妹李香凝透過社群網站發表追思文，表示依舊懷念他、愛他，讓影迷相當感動。

《龍族戰神》當初被看好會令李國豪大紅大紫。（《龍族戰神》劇照）

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《龍族戰神》根據漫畫改編，描述男子在被人狙殺後，靈魂藉由烏鴉召喚回到人世復仇，當初被看好會令李國豪在荷里活大紅大紫，不料他在拍攝被槍擊身亡的那場戲，竟真的被子彈擊中，送醫後傷重不治，與父親一樣英年早逝，影迷不勝唏歔。李香凝目前成為主要掌理李小龍、李國豪生前作品及相關事務的負責人，父親過世時她年紀還小，哥哥卻是和她一起長大，喪失兄長給她的衝擊與哀傷更強烈。她在社群網站留言寫道：「每一天都由光明與黑暗組成，雖然這一天在我和家人心目中，充滿許多的黑暗，卻也仍有光明。我們仍然深深的想念你、愛你，你留給我們的回憶在黑暗時刻溫暖了大家，照亮出方向。你離開已27年，怎麼可能那麼久了呢？你依舊活在我們心中。」

在李國豪去世一年後，《龍族戰神》全美上映、創下賣座佳績，被公認是他的代表作。近年來前後有好幾組編導演試圖再次將此故事搬上大銀幕，卻都沒能順利落實，也許觀眾心目中除了李國豪的版本也不太期待其他詮釋，就如李香凝所言，他永遠活在影迷的心中。

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