【殺神John Wick 3．影評】向李小龍致敬！　開創動作電影新典範

如果一部系列電影續集的成功條件，就是要加倍再加倍，比上集更超級，那麼《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）可能是一部成功的電影續集。它忠實地遵循前集的遊戲規則、它加強前集裏讓你熱血澎湃的部分，更特殊之處，在於這部電影洋溢着濃濃的職人之魂。從某個角度來說，它當然夠格被稱作是一部獻給動作電影的情書。

影評《殺神John Wick 3》：給動作電影迷的一封情書

現在如果講起某部電影是「獻給XX的情書」，其中一個意義代表着，這部電影只在乎一個目標，這個目標之外的細節，都不是這部電影關心的重點。如果從這個角度來看，《殺神John Wick 3》就是一部由動作指導製作、拍給動作電影迷看的、意欲彰顯動作電影的榮光的動作電影。除此之外，《殺神John Wick 3》的劇情複雜度與合理性、人物個性層次、甚至是角色魅力都不重要。這部電影裏，人人用拳頭與子彈說話，用流血與斷肢表達情感，用中彈與被砍來呈現意志。

《殺神John Wick 3》動作場面令人嘆為觀止。（《殺神John Wick 3》劇照）

但你也許會說，這些我們在《殺神John Wick 3》的前兩部電影裏都看過了。是的，導演Chad Stahelski很清楚你都看過了，而他與他的87 Eleven製片公司決定更上層樓。這事實上是《殺神John Wick 3》最值得稱讚的一點，很少有荷李活動作電影的續集能做到這點：導演願意在動作的層次與難度上再造顛峰。如果說，前兩部《殺神John Wick》電影的魅力，在於體技與近身處決式開槍的節奏感，那麼這一集裏，導演很用心地加強了「痛感」：「拳拳到肉」已經不能滿足導演了，他希望將拳腳真實感，昇華到成為刺痛你感官神經的殘虐快感。

《殺神John Wick 3》的打戲比上兩集更加出色。（《殺神John Wick 2》劇照）

這部電影裏當然有很多殘暴的動作橋段，但不是爆爆頭、斷斷手那種直覺粗暴的殘忍，事實上你在預告裏已經能略嘗一二：一場奇洛李維斯（Keanu Reeves）與敵人互丟飛刀的動作戲，竟然讓人不覺想起當年的《殺破狼》暗巷飛刀對甩棍一戰。《殺神John Wick 3》用一個鏡頭讓李維不停往躺在地上的壞蛋擲刀，一刀刀插中他的身體、手臂跟腦袋，沒有分鏡也沒有借位。你還在思考這場戲到底是怎麼拍成的，難道是讓替身真的用身體挨刀子？當然，這部電影裏有一些電腦動畫輔助實物特效，但那種講究真實性的動作特技設計，可以輕易地從現場觀眾的尖叫哀號聲中看出效果。

奇洛李維斯與敵人互丟飛刀一幕竟令人聯想起《殺破狼》。（《殺破狼》劇照）

致敬動作電影史 對戰方式多元刺激

Chad Stahelski對動作電影的熱愛，還表現在動作設計的種類複雜度之上。如果這次還是讓奇洛李維斯挺着手槍幹掉一百個人，那就太無趣了。電單車戰、騎馬戰、水中戰、人狗戰（是真的），各式各樣千奇百怪的對戰方式，外加更多類型的冷熱兵器，都在試圖為動作電影找尋新的刺激元素。這次終於讓荷李活飆車狂李維能夠騎上重型電單車與敵人對戰，你可以仔細觀察，這段以寡擊眾的電單車追擊戰裏，奇洛李維斯親身上陣的片段還真不少。

《殺神John Wick 3》中的動作場面非常創新。（《殺神John Wick 3》劇照）

除了導演的武指魂精益求精之外，《殺神John Wick 3》向經典動作電影致敬的影子更是比比皆是，你可以在《殺神John Wick 3》裏看見致敬李小龍、《廿二世紀殺人網絡》的老朋友、《突擊死亡塔》（The Raid）的殺手與《突擊死亡塔2：黑金任務》（The Raid 2: Berandal）裏廚房之戰的起手式、還有90年代的動作紅星Mark Dacascos。《殺神John Wick 3》擺明在滿足動作電影迷的同時，也在考你對動作電影史有多熟稔，如果你不夠了解，那就無法體會《殺神John Wick 3》安排這些懷舊元素的用心。

其實Mark Dacascos可是個愛開玩笑的傢伙。（《殺神John Wick 3》花絮）

再……再多一點就好

說真的，《殺神John Wick》系列電影的野心，曾經是想要建構一個存在社會陰影裏的殺手江湖，這點當然仍然在《殺神John Wick 3》續有鋪陳。你可以看到更多一點關於「高層」（High table）的結構與人物角色，了解更多一點「大陸飯店」（Hotel Continent）的秘密。但這些都只是帶過而已，《殺神John Wick 3》的劇情本質仍然是鬆散的，要說這是一部美化江湖道義或盜亦有道的黑幫電影，這種說法本身就太過美化。劇情只是《殺神John Wick》的幌子，它的本體還是一張寫滿「我愛動作電影！我愛動作電影！」的情書，除了對武打動作電影的歌頌之外，其餘都有些語無倫次。

《殺神John Wick 3》試圖讓武打特技更加難辨真假、試圖複雜化動作特技的邏輯、致敬動作經典電影元素、而它還有幸找到一位已經55歲，卻願意被推去撞碎玻璃的男主角。這種對動作電影的癡心告白還不夠有說服力嗎？

《殺神John Wick 3》打戲驚喜處處，動作片迷肯定鍾意。（《殺神John Wick 3》劇照）

如果你敢自認是一位熱愛動作電影的觀眾、如果你原本就喜歡《殺神John Wick》系列電影，那《殺神John Wick 3》是你不可不看的電影，它也許無法成為你心中的動作經典電影，但它絕對站在正確的方向上，讓你期望它下一次能更距離那個遙遠的目標更近一點。

《殺神John Wick 3》於5月16日上映，點圖看更多精彩劇照▼

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