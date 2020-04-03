國家電影局發布2020電影資助通知　歷年多位香港導演執導作品在列

近日，為鼓勵國產電影精品創作，進一步提升國產電影創作水平，國家電影局宣布在2020年繼續資助電影精品項目。

可申請專項資金的項目共六個類別，包括：中國電影華表獎、夏衍杯優秀電影劇本獎的評選、獎勵。全面建成小康社會、慶祝建黨100周年、抗擊新冠肺炎疫情等重點題材國產影片劇本創作及攝製；高校相關專業在校學生影片劇本創作、創作采風、劇本研討和論證等活動。優秀少兒、農村、少數民族題材影片，優秀科幻、動畫、新聞紀錄、科教影片的攝製；電影創作人才隊伍建設；電影評論評價體系建設。

有關申請電影精品專項資金的通知全文。（網站截圖）

縱觀近3年被資助的電影中，除了有不少熱門電影，還有多位香港導演執導及演員出演的作品，包括陳可辛執導，鞏俐主演的《奪冠》（原名《中國女排》）、林超賢執導，彭于晏、辛芷蕾主演的《緊急救援》，這兩套為2020賀歲檔，但由於疫情關係撤檔，上映時間待定。另外還有黃曉明、杜江、譚卓主演的《烈火英雄》、李仁港執導，吳京、章子怡主演的《攀登者》、劉偉強執導的《中國機長》、林超賢執導的《紅海行動》以及許鞍華執導，周迅、彭于晏、霍建華、葉德嫻主演的《明月幾時有》等，而資助宣傳推廣的電影則有吳京執導兼主演的《戰狼2》、郭子健執導，彭于晏、余文樂主演的《悟空傳》、張震、楊冪主演的《繡春刀2》、鄧超、彭于晏、趙麗穎主演的《乘風破浪》、許宏宇執導，金城武、周冬雨主演的《喜歡·你》、邱禮濤執導、劉德華主演的《拆彈專家》等。