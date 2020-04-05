白髮魔女傳｜張國榮說服林青霞親演激戰戲　「就算摸到也無所謂」

不經不覺哥哥張國榮已經離開大家17年，但大家對他的想念是不會停止，由哥哥與林青霞主演的武俠片《白髮魔女傳》，原定將作全新4K修復重登大銀幕，但因疫情問題將暫緩上映。 戲中張國榮與林青霞在水中纏綿的一場戲更是最令人難以忘懷，原來當年更全靠哥哥一句話才讓林青霞如此放得開，激情得來又自然。

張國榮在《白髮魔女傳》中飾演狂放不羈的卓一航。（電影劇照）

林青霞在武俠片《白髮魔女傳》可說是獻出了從影以來，銀幕上最大尺度的一次，她與張國榮在水中肉搏的那場戲讓觀眾留下深刻印象。

執導《白髮魔女傳》的于仁泰，曾在有線節目《星級會客室》爆料，原來當年拍這場戲前，事先特別找了張國榮，跟他說︰「那場戲不要拍得太假，不要只是摸手輕吻而已，我真的想讓觀眾感受到他們兩人之間的那份激情、那份愛，所以真的要肉緊一點。」張國榮聽罷立即問，「怎麼肉緊？」于仁泰就叫哥哥「雙手亂放就好。」張國榮表示對方可是林青霞啊，「手能亂放嗎？」

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哥哥一句話讓林青霞放心

林青霞為了化白髮魔女妝，每天要比所有人早5小時到片場，結果于仁泰、攝影師鮑德熹以及張國榮，就趁片場沒有人時跑到化妝間想與林青霞談談。

他們都未開口，林青霞就問：「是不是要談那場戲，你想拍到什麼程度？」。然後于仁泰就向她講解鏡頭、如何拍攝。林青霞聽完後有點驚訝，問是否要來真的？哥哥就對林青霞說，「你相信我了，就算我真的摸到也無所謂。」

故事劇情描述一對彼此相愛的江湖兒女，卻因為的雙方身份太過懸殊，引起正邪兩派的干預，繼而掀起江湖上的腥風血雨。整個畫面在美術和服裝方面十分講究，完全突破傳統武俠片模式，充分運用燈光和攝影製造出華麗的效果，營造出目眩神馳的武俠世界。（《白髮魔女傳》劇照）

「你可別那麼用力。」

哥哥的這一句卻令林青霞霸氣點頭，更表示信得過他，差不多傾好之際，林青霞更幽默地說：「你可別那麼用力。」讓他們大笑起來。

其實，除了《白髮魔女傳》，林青霞與哥哥也合作拍過《射鵰英雄傳之東成西就》，大家也是有了一定的默契，據知林青霞拍水中出浴鏡頭時，甚至會叫張國榮幫自己看著，可見二人非常信任對方。