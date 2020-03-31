張國榮睇好古天樂親薦拍《夜半歌聲》 「劉德華郭富城嘅混合體」

4月1日是「哥哥」張國榮的忌日，不經不覺他已離開大家17年。當年影迷都希望哥哥離世只是愚人節其中一個開的玩笑，可惜現實中一代巨星就此殞落。 而由哥哥主演的電影《夜半歌聲》今年也將作全新4K修復，讓影迷再睹他的風采，提起這部戲，原來當年古天樂是本來是有份演出這部電影，哥哥更早在26年前已經睇好古仔。

《夜半歌聲》（The Phantom Lover）為1995年于仁泰執導之電影，翻拍自1937年中國電影《夜半歌聲》。（《夜半歌聲》劇照）

今年電影公司原定會將《夜半歌聲》作全新4K修復，更打算讓電影重登大銀幕，不過現時遇上疫情的問題，大家暫時都未能進場欣賞。

而提起這部經典電影，一向喜愛提拔新人的哥哥，當年拍攝《夜半歌聲》的時候，需要一個男演員，他就曾經把古天樂推薦給劇組。哥哥更早在1994年在電台節目上已經公開點名睇好古天樂，更表示「我睇人都幾準嘅」。

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古天樂演閒角時期 張國榮已經睇好佢

26年前，已是影壇一哥的張國榮在吳君如的電台節目作客，當時黃偉文問哥哥，如果要揀一個張國榮接班人，會選誰？當時張國榮覺得這樣會給別人帶來很多無形壓力，對他們也不公平。所以，哥哥就分享他睇好哪幾個新人。

「如果講電影呢，你哋可以留意一個人，（佢）仲係好新，新到簡直唔知點形容佢，但如果你有留意電視，咁通常都係睇嗰個台啦，咁佢就有一部戲，嗰個人就叫做古天樂，我覺得佢個型就真係好做囉。」而講到唱歌方面，哥哥就覺得「singing 方面，我覺得古巨基有啲機。」大讚古巨基好有 style。

張國榮在影壇的影響力可謂舉足輕重，原來 1994 年曾在電台節目點名稱讚古天樂。（視覺中國）

「劉德華同郭富城嘅混合」

吳君如之後有追問「佢做過啲咩？」，哥哥就話他還是新人，沒有太多作品，只是拍過一部戲和一套電視劇，還是在演一些閒角。當時的哥哥未與古仔合作過，但他單從電視上看古天樂的演出，就覺得他大有潛力，更表示他像「劉德華同郭富城嘅混合」。

古天樂未能與張國榮合作是因為TVB

而之後準備拍《夜半歌聲》的時候，哥哥就親自將古天樂介紹給監製黃百鳴認識，這也是黃百鳴，第一次認識古天樂的時刻，哥哥更好有信心話「他一定紅」。

《夜半歌聲》是第一部張國榮有份親自監製的電影，當時哥哥更打電話給黃百鳴相約他出來，把古天樂介紹給對方認識，當時的古仔還是白面小生的時期。不過，古天樂最終未能與哥哥合作拍《夜半歌聲》，原來是因為TVB想要把古天樂回去拍劇，黃百鳴考慮到與TVB的交情，就把當時仍是新人的古天樂「還回」，最後就找了王磊去拍《夜半歌聲》。

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古天樂未能與哥哥合作拍《夜半歌聲》，固然可惜，但那時古仔正正就是在TVB拍攝他的第一部主演男主角的《神鵰俠侶》，後來古天樂也憑「楊過」一角而廣為人知。