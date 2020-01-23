越南鬼片《鬼魅之家》男主角被指撞樣哥哥張國榮　網民：側面最似

近日，一名被指樣子極似已故巨星哥哥張國榮的越南男演員在網上爆紅，現年27歲的鄭財，其實是早前越南萬聖節票房冠軍《鬼魅之家》的男主角，今次是他首次主演的電影就一擊即中，不只作品在當地上映時叫好叫座，連話題度都十足。

《鬼魅之家》的男主角鄭財被指酷似哥哥張國榮。（影片截圖）

越南恐怖片《鬼魅之家》是當地萬聖節票房的冠軍，完勝《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil），電影改編自越南著名的童謠故事，當中男主角鄭財，更被指樣子和長相與哥哥張國榮撞樣，而在網上引起大量討論，有媒體更相當看好他未來的發展。

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據知鄭財第一份工作就是演員，今次未經任何徵選之下，導演已早就看中他成為《鬼魅之家》的男主角。導演表示他覺得鄭財擁有一雙美麗但帶點憂傷的眼睛、俊俏的樣子大讚他有魅力，甚至有種讓人想一擁入懷的氣質，所以覺得選他成為這部戲的演員。

越南恐怖片《鬼魅之家》改編自越南著名的童謠故事，在當地上映時叫好叫座。（影片截圖）

鄭財被似撞樣哥哥 網民反應兩極

外界更封他為年輕版的小張國榮，有不少網民都話從他身上看到張國榮年輕時拍鬼片的神韻，有粉絲甚至表現看到鄭財，「特別想念哥哥」、「要哭慘了！看到哥哥的影子」、「他要回來了」。不過，也有影迷指鄭財的確有幾份似哥哥，但氣質差太遠了，永遠比不少他們心中的偶像。

《鬼魅之家》改編自越南著名的童謠故事。（影片截圖）

《鬼魅之家》講述阿談（鄭財飾）因一場意外而昏迷住院，在經過半年治療後出院回家，卻發現他最親愛的堂妹小藍（明希飾）不見蹤影。在追問之下，爸媽才透露：「小藍未婚懷孕，被玷汙的她讓整個家族蒙羞，阿公大發脾氣把小藍趕出門。」但看到身邊的人反應詭異，事件又充滿疑點，讓阿談心生懷疑。從這天起，那首怪異的童謠與恐怖的稻草人景象，便每晚在他腦海中纏繞，阿談彷彿又常看到堂妹的身影出現在家裡。於是他決定瞞著家人尋找她的下落，卻發現驚人的秘密隱藏在這個家庭中。