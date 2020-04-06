【Netflix】《愛有六呎高》美女新人跑出　全靠1.87米過人身高　

新冠肺炎疫情持續，戲院日前被迫關閉14天防疫，各位戲迷冇得入戲院新片睇，留在家中睇Netflix上的新舊電影應該是最佳選擇。 Netflix有不少自家製電影，其中《愛有六呎高》（Tall Girl）講述身高達逾6呎的高中少女，如何克服校園欺凌、親情、友情及愛情等成長煩惱，年僅17歲新人Ava Michelle憑1.87米身高成功跑出。

自小習舞的Ava擁有健美身形。（Instagram圖片）

擁有波蘭血統的Ava Michelle，自小便在母親經營的舞蹈學院受訓，精通現代舞、芭蕾舞及爵士舞等，11歲時曾參與跳舞真人騷《Dance Moms》，修長身形令她的舞姿更加動人。2017年Ava Michelle投身模界，並於紐約時裝周首次踏上伸展台；前年開始演員事業，並獲Netflix相中在電影《愛有六呎高》出演女主角。

《愛有六呎高》中Ava的角色因為身高而十分自悲。（劇照）

逆天長腿相當吸睛。（Instagram圖片、Getty Images）

更多Ava Michelle靚相

+ 26 + 25 + 24

演戲經驗不多的Ava靠天生身高優勢當上女主角，但亦因為身高而吃下不少苦頭，跟戲中角色一樣，她自小便被嘲笑長得太高，參加《Dance Moms》更因身高而被大會叮走，令她意識到身高原來是人生的障礙。不過，現在Ava已憑《愛有六呎高》人氣急升，模特兒與演員雙線發展，一雙逆天長腿更成為她的標記。