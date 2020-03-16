【Netflix】《鶯逝》改編真實殘殺妓女兇案　殺人魔仍逍遙法外

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）疫情肆虐全球，多部電影被迫延期上映或押後開拍，幸好影迷仍能在網上串流平台觀看電影，而早前在Netflix上線的《鶯逝》（Lost Girls）在網上引起熱烈討論。

《鶯逝》改編自《彭博新聞社》（Bloomberg News）前記者Robert Kolker在2013年出版的《Lost Girls: An Unsolved American Mystery》一書。（《鶯逝》劇照）

《鶯逝》由女導演Liz Garbus執導；Amy Ryan、Thomasin McKenzie及Gabriel Byrne主演。電影早在一月時於辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）舉行首映，並在早前登陸Netflix，電影隨即在網上引起很大回響。

《陽光兔仔兵》女星Thomasin McKenzie在戲中飾演Sherre Gilbert。（《鶯逝》劇照）

《鶯逝》根據長島連環兇殺案真人真事改編而成

《鶯逝》改編自《彭博新聞社》（Bloomberg News）前記者Robert Kolker在2013年出版的《Lost Girls: An Unsolved American Mystery》一書，該書講述五名性工作者在長島連環被殺，至今兇手仍然逍遙法外。當時這本書除了詳細講述案件外，還探討網上廣告對性工作者安全的隱憂，因此這本書獲得廣泛好評，並成功打入《Publishers Weekly》雜誌2013年最暢銷書本排行榜頭十名。這宗轟動一時的長島連環媒殺案雖然在2010年發現，但有指兇手首次犯案可追溯至1996年。

《Lost Girls: An Unsolved American Mystery》由前記者Robert Kolker撰寫，並在2013年出版。（網上圖片）

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Shannan Gilbert遺言：「他們想殺我！」

《鶯逝》的故事放在由Amy Ryan飾演的Mari Gilbert的真實故事，當時她的24歲女兒Shannan Gilbert於2010年5月1日在長島報警求救後失蹤。當時警方指他們收到有女子大叫「他們想殺我」的求救電話。據了解，當晚Shannan Gilbert曾三次致電911，其中一次通話長達22分鐘，但有指當時沒有警察奉召到場。直到Mari Gilbert要求警方尋找她失蹤女兒，有關當局才展開搜查，並意外發現其他10具屍體。可是，當時尋到的骸骨全都不屬於Shannan Gilbert。在十名遇害者中只有一名亞裔男性，其餘皆是女性，還有一名16至32個月大的女性嬰孩。而大部份女性死者生前都是性工作者，最大的遇害者僅27歲，所有的受害人均被棄屍在Gilgo海灘附近的一條偏僻公路上。

警方尋找Shannan Gilbert，卻意外發現其他10具屍體。（網上圖片）

最終，警察在2011年12月13日，在Gilgo海灘附近的高速公路旁的沼澤發現Shannan Gilbert的屍體。據初步驗屍報告指出，Shannan Gilbert當時是在沼澤中遇溺身亡，但最後Mari Gilbert要求進一步檢驗，終知悉其女兒死因可能是遭勒死。當時有專家鎖定至少兩名兇手，還認為兇手應該是長島當地居民，其年齡介乎25歲至45歲的白人男性，並有良好教育背景。可是，這宗駭人案件至今仍未能找到真兇。

警察在2011年年12月13日找到Shannan Gilbert的遺體。（Getty Images）

Shannan Gilbert死後5年 其母親Mari Gilbert被細女兒殘殺

最恐怖的是，在發現Shannan Gilbert屍體的5年後，Gilbert家庭再次發生慘劇。在2016年7月23日，有指當時52歲的Mari Gilbert被27歲的女兒Sarra Elizabeth Gilbert用15吋長刀狂刺超過200刀殺死。雖然Sarra Elizabeth Gilbert最後確診患上精神分裂症，但她在2017年裁定二級謀殺罪罪成，判處有期徒刑25年，這案件才告一段落。