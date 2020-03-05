【Netflix】大熱愛情片男主撞樣變形俠醫　高大靚仔勢成新男神

Netflix自家出品校園愛情電影《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）於2018年推出時大受歡迎，連帶女主角Lana Condor與男主角Noah Centineo人氣急升。 現年23歲的Noah Centineo擁有1.85米身高配六嚿肌，加上在電影中的深情暖男形象，足以迷倒萬千少女，但令他人氣更上一層樓的原因，竟然是因為與「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）撞樣！

現年23歲的Noah Centineo近年人氣急升，準備在荷里活大展拳腳。（Instagram圖片）

對比下麥克同Noah有幾似樣

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Noah Centineo擁有意大利、德國、波多黎各與美國血統，童星出身的他，近年成為Netfilx的寵兒，兩年前憑《愛的過去進行式》中「Peter Kavinsky」一角而人氣急升，高大靚仔又深情的形象，成為女觀眾的夢中情人。此外亦演出《最佳出租男友》（The Perfect Date）及《席艾拉正廢柴》（Sierra Burgess Is a Loser）兩部Netflix自家製作品。

《愛的過去進行式》在前年上映時爆紅，今年2月推出續集，連第3集都拍埋！（電影劇照）

更多Noah Centineo靚仔相

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但講到最令Noah Centineo受關注的原因，要數他跟麥克雷法路撞樣。麥克本身亦擁有意大利、法國及加拿大血統，難怪Noah會跟他相似，早前麥克上名嘴Jimmy Fallon的節目，被問到對於跟Noah撞樣有何睇法，他笑言：「我有佢咁靚仔就好啦」，仲話對方可以飾演他的父親。

的確，身高逾六呎兼有六嚿腹肌的Noah，外型比麥克優勝，但麥克比他年長近30年，年輕時亦曾是英俊小鮮肉，在影壇上的成就更不可比較，Noah加把勁的話，或許有機會成為下一任變形俠醫。