【新冠肺炎】《異形續集》老牌演員Jay Benedict逝世　終年68歲

曾參演《異形續集》（Aliens）及《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）的美國老牌演員Jay Benedict，在本月四日因COVID-19新型冠狀病毒肺炎逝世，終年68歲。

Jay Benedict（右）曾參演《異形續集》，並在戲中飾演Russ Jorden。（《異形續集》劇照）

Jay Benedict所屬的經理人公司發出貼文：「我們非常遺憾地宣布，親愛的演員Jay Benedict離世，他在今天輸給新冠肺炎。我們的思念與他的家人同在。」

Jay Benedict在《異形續集》中飾演Russ Jorden，是小女孩Rebecca Jorden的父親。另外，他在《蝙蝠俠—夜神起義》中飾演Rich Twit 。除此之外，他亦曾參演首集《星球大戰：新的希望》（Star Wars Episode IV: A New Hope），飾演Deak，可惜戲份最終遭全盤刪走。最後，他也是長壽英劇《Emmerdale》的演員之一，他在劇中飾演 Doug Hamilton一角。他同劇的好友Vicki Michelle都有發文悼念。