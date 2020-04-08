斷背山｜希夫烈格曾霸氣拒出席奧斯卡　積佳蘭賀爆跟取笑同志有關

由李安執導的《斷背山》不經不覺已上映15周年，電影由希夫烈格（Heath Ledger）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演，最近積佳蘭賀接受訪問時就大爆，原來當年希夫烈格因為保護《斷背山》的同志故事，曾拒絕為2007年的奧斯卡典禮擔任開場表演。

由李安執導的《斷背山》不經不覺已上映15周年，電影由希夫烈格（Heath Ledger）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演。（《斷背山》劇照）

《斷背山》講述在1963年到1983年間，發生於美國西部兩個男人之間情愛與性愛複雜的關係，兩位男主角也因此爆紅。最近積佳蘭賀接受外媒訪問時就透露，希夫烈格曾因為奧斯卡想以《斷背山》開玩笑，令他拒絕為頒獎典禮的開場做表演。

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為了《斷背山》希夫烈格堅決反對

現年39歲的積佳蘭賀大爆，「我記得原本頒獎典禮的製作單位，想為奧斯卡設計個開場，看似想借《斷背山》開玩笑的感覺，然後希夫烈格就果斷拒絕了。」積佳蘭賀還得記得希夫烈格當時很堅定，更指如果製作單位堅持，他就不出席典禮了。

當時的積佳蘭賀，覺得輕鬆下無妨，開場的設計也只是為了有趣，所以要負責那個表演也是可以的，但希夫烈格就覺得︰「對我來說，這不是我的玩笑，我不想對此開任何玩笑。」

對於保護《斷背山》的同志故事，希夫烈格非常堅定，不希望別人拿來開玩笑。（《斷背山》劇照）

「這就是我愛他的地方」

積佳蘭賀回想起這段往事，他表示自己很欣賞希夫烈格對事情的執著，「這就是我愛他的地方，他不覺得哪裡好笑，有人想要取笑這個故事，他堅決反對。」希夫烈格覺得︷「這是愛情，僅此而已，不要拿來當笑柄。」堅持不希望以《斷背山》或者用同性之間的戀情來開玩笑。

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不過這次也是希夫烈格唯一登上奧斯卡舞台，雖然在《蝙蝠俠—黑夜之神》演出小丑大獲好評，可惜他在2008年因用藥過量逝世，終年28歲。縱使最終憑《蝙蝠俠—黑夜之神》獲得第81屆奧斯卡金像獎的最佳男配角，也只能由姊姊代領，是荷里活少數能在逝世後贏得奧斯卡獎項的演員。

事隔多年，雖然希夫烈格已離開大家，但積佳蘭賀還是相當懷念這位好友，也因為希夫烈格讓他學到對拍戲的熱情、對作品的尊重。