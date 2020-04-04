積佳蘭賀終於肯理湯賀蘭玩IG challenge　倒立着衫曬壯臂背肌

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「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）同樣因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，在家自律隔離悶得慌，短短兩星期已經玩了兩個IG Challenge，雖然第一個「10下掌上壓挑戰」只得羅素兄弟應約，但今次再玩「倒立着衫挑戰」不再大包圍tag人的他，終於大成功，他點名的3人通通都有反應！

湯賀蘭展露出fit爆身材。（Tom Holland IG）

賴恩雷諾士拍了十數秒的片段，扮猶豫，但最後還是說：「No!」來拒絕湯賀蘭。（Tom Holland IG）

首先湯賀蘭今次只tag了3人，包括「神秘客」積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以及他的好友兼助手Hazoster Field。Hazoster Field是第一個最快應約挑戰的人，同樣曬出一身Fit爆肌肉！

而賴恩雷諾士跟他自我風格一樣，原以為他都會接受挑戰，誰知道整條片他都只是發空呆望遠方，似是在思考，最終才望向鏡頭以不可思議的樣子說出「No!」直接拒絕了湯賀蘭，另外他都有加上「Stay Home」的貼圖，提醒大家要乖乖留在家中。

湯賀蘭tag足積佳蘭賀2次，終於有返小小表示。（Tom Holland IG）

積佳蘭賀本來寫下了「等一等我」。（Jake Gyllenhaal IG）

積佳蘭賀終於真係做挑戰。（Jake Gyllenhaal IG）

而積佳蘭賀終於都在3號應約，上傳了「倒立着衫挑戰」影片，他先在地下放好T恤，同樣光着上身的他一展勁Fit身材，手臂、二頭肌、背肌全部都肌肉十分鮮明，前臂更爆晒青筋，相信影迷們一定睇得最合心意！

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