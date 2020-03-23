【新冠肺炎】希夫烈格版小丑神分析疫情　十大金句食到應

新冠肺炎（又稱：武漢肺炎）疫情持續，世界各地均出現搶物資的情況，有影迷發現2008年電影《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）中，希夫烈格（Heath Ledger）飾演的「小丑」（Joker）有不少金句，十分切合現時的情況，小編與大家重溫小丑十大金句，證明經典是歷久彌新。

網民話世事都被小丑看透。（劇照）

希夫烈格被奉為影史上最出色的「小丑」，以懾人演技征服觀眾，仲留下不少金句，最近肺炎疫情令全球陷入瘋狂，股市大跌、百業蕭條，世界各地市民為了搶物資而大打出，一片愁雲慘霧拍得住電影中的葛咸城。

雖然小丑生性殘暴變態，視他人性命財產如無物，但其奇特的價值觀意外符合今時今日的景況。戲中有幕小丑跟蝙蝠俠說，只要出現特殊情況，其實很多人跟他一樣瘋狂：

See, their morals, their code: it’s a bad joke. They’re dropped at the first sign of trouble. They’re only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster, I'm just ahead of the curve.

（看看他們的道德準則、法律法規：不過是個爛笑話。一旦有危險他們就會原形畢露。只有在太平盛世的時候，他們才會相安無事。我會證明給你看，危機關頭，這些所謂的文明人就會自相殘殺。我不是怪物，我只是有遠見。）

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