尊尼特普兒子18歲生日　新相騷腹肌仲型過老竇

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尊尼特普（Johnny Depp）與舊愛Vanessa Paradis育有兩名子女，現年21歲的長女Lily-Rose Depp為人氣演員兼模特兒，感情生活亦多姿多彩。

相反，尊尼特普兒子John Christopher Depp III（暱稱Jack）就低調得多，甚少在媒體面前曝光，亦沒有玩社交網站，近日Lily-Rose趁弟弟18歲生日在IG上載新相，見Jack有型有款，盡得父親真傳！

尊尼特普與Vanessa Paradis的優良基因遺傳了給兒女。（Getty Images）

雖然尊尼特普與Vanessa Paradis分手多年，但Lily-Rose與Jack姊弟倆感情十分要好，日前Jack 18歲生日，Lily-Rose在IG分享照片祝賀，半裸Jack大騷腹肌，戴著墨鏡都睇得出是美男一名，吸引不少「絲打」留言大讚靚仔。

Lily-Rose不時在Instagram分享跟弟弟的合照。（Lily-Rose Instagram）

Lily-Rose早於15歲便出演電影，之後更被品牌Chanel的前創意總監、已離世的「老佛爺」Karl Lagerfeld相中，擔任旗下的香水代言人，在影壇及模特兒前途無可限量。加上曾與型仔Band友Ash Stymest及男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）拍拖，是媒體長期追蹤的對象。

點擊下圖睇尊尼特普個仔有幾型

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但弟弟Jack就一直十分低調，連尊尼特普都曾於訪問中透露：「我個仔Jack…份人好簡單，好低調，回短訊只用一個字：對、不、啱。」有指Jack跟父親一樣，熱愛音樂及繪畫，憑他的條件絕對可以在娛樂圈大有作為。

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