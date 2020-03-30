柏林影展千年一遇美人Talia Ryder上位有望　三姊弟都靚爆鏡

今屆柏林影展受疫情影響而比往年失色，但年輕女演員Talia Ryder就成為各大傳媒爭相報導的對象，更被喻為千年一遇難得一見的大美人。 Talia自12歲起便演出百老匯舞台劇，去年開始涉足荷里活，獲大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）相中，演出新版《夢斷城西》（West Side Story），以其出色外表兼演出功力，未來上位有望！

Talia Ryder首次在柏林影展亮相，美貌震驚全世界。（Getty Images）

年僅17歲的Talia Ryder參演入圍本屆柏林影展的電影《Never Rarely Sometimes Always》，該片獲得主競賽組別的評審團大獎，但大家的注意力都集中在Talia身上，媒體以驚為天人來形容她的美貌，令她的名字成為熱門搜尋字眼，有網民更認為她能夠取代「妙麗」愛瑪屈臣。

史提芬史匹堡去年開拍新版《夢斷城西》，本身有舞蹈底子的Talia Ryder亦有份參演，以其美貌分分鐘比主角更搶鏡。

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其實Talia仲有一位妹妹及弟弟，同樣長得十分漂亮，一門三傑令人羨慕。Talia跟現年15歲的妹妹MiMi曾一起演出百老匯舞台劇《Matilda》，而今年10歲的弟弟亦是演員，演過幾部電影及短片，細細個已經有型有款，相信Ryder家族的基因十分強勁。

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