《山雞故事》童星馮皓詩靚爆鏡　從英皇小花變狂野性感舞蹈員

2000年上映的《友情歲月之山雞故事》屬《古惑仔》電影系列的番外篇，收起以往的江湖味，講述陳小春飾演的「山雞」與青梅竹馬梁詠琪的愛情往事。 戲中飾演梁詠琪的童年的是前英皇小花馮皓詩，童星出身的她曾獲封「翻版張栢芝」，一度獲得力捧，但2009年後便消失於娛樂圈，究竟發生咩事？

《友情歲月之山雞故事》中的馮皓詩只有12歲，已是美少女一名。（電影截圖）

《友情歲月之山雞故事》由葉偉民執導，講述山雞、包皮、巢皮及大天人等人在同一屋邨長大，山雞從小便暗戀青梅竹馬的鄰居阿芝。阿芝是個品學兼優的學生，母親對她家教甚嚴，不喜歡她跟身為古惑仔的山雞一行人來往，後來阿芝因母親患病而到夜總會當小姐賺醫藥費，被山雞阻止，芝母終認可山雞，臨終時更將芝托付給他。

《友情歲月之山雞故事》當年收600多萬票房，反應不及《古惑仔》正傳系列。（電影截圖）

可是當芝準備與山雞結婚時，山雞受大佬B所托去劈友，最後因意外殺人被迫潛逃，失去依靠的芝從此失蹤。多年後，山雞在好友十三妹與韓賓的婚禮上重遇芝，原來芝成為毒販的未婚妻，山雞決心要追回芝，二人冰釋前嫌再次走在一起，芝卻遭毒販報復槍殺。

《友情歲月之山雞故事》製作比另一部番外篇《古惑仔激情篇洪興大飛哥》認真，票房亦比同由葉偉民執導的《古惑仔情義篇之洪興十三妹》出色，但回響卻不算大，或與電影本身偏向文藝文有關，激烈打鬥欠奉，陳小春與梁詠琪合作亦不算有太大火花。

電影將山雞改寫成專一大情聖，觀眾可會接受？（電影截圖）

童星出身的馮皓詩演過幾部TVB劇集。（馮皓詩Instagram）

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二人在電影中屬由細玩到大的青梅竹馬，飾演梁詠琪童年的是前英皇小花馮皓詩，8歲便入行拍戲，參演過多部TVB劇集包括《西遊記》、《鹿鼎記》、《難兄難弟之神探李奇》、《刑事偵緝檔案》及《同撈同煲》等，亦演過港台教育電視及拍廣告。

馮皓詩4歲起便學習芭蕾舞，舞技了得的她現為全職舞蹈員及舞蹈教師。（馮皓詩Instagram）

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馮皓詩17歲時與英皇娛樂簽約，曾年獲公司欽點力捧，演過《寶貝計劃》、《男兒本色》、《一個好爸爸》、《愛鬥大》及《新宿事件》等電影。可是馮皓詩於2009年拍畢《很想和你在一起》便退出娛樂圈。有傳拍攝《愛鬥大》時與同片的羅仲謙暗地裡拍拖，但對方原來一腳踏幾船，受情傷的馮便決心轉行。

現年32歲的馮皓詩已轉行做全職舞蹈員兼舞蹈教師，對比在英皇年代的情純小花形象，現在進化成穿鼻環及紋身的型女，更不時在IG晒性感相。