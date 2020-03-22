18歲日本女星拍電影扮小學生　網民大讚：完全冇違和感

日本電影《最初的晚餐》（最初の晩餐）眾星雲集，包括染谷將太、戶田惠梨香及窪塚洋介，講述幾兄弟姊妹因父親而聚首，繼而引伸出親情可貴的暖心故事。 電影中飾演小學時代的户田惠梨香的演員，竟然不是哪一位童星，而是曾為《天氣之子》配音的18歲美女少演員，獲網民大讚超齡演出都冇違和感。

染谷將太（左1）與窪塚洋介（右2）及戶田惠梨香（右1）飾演三兄妹。（電影劇照）

《最初的晚餐》由常盤司郎執導，講述東麟太郎（染谷將太飾演）為了參加父親的葬禮回到故鄉，在靈前守夜當晚，母親突然宣佈取消預定便當並親自做飯，但最後送來的飯菜只有煎蛋。正當親戚們在議論紛紛，麟太郎想起父親最初給他做的料理就是煎蛋，母親按照父親留下筆記做出當年風味，令麟太郎與哥哥及姊姊回憶二十年前父親母親再婚的時光。

18歲森七菜扮五年級生，難得冇違和感。（電影截圖）

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電影中窪塚洋介、戶田惠梨香及染谷將太飾演三兄妹，由於劇情追溯到三人童年時期，劇組另找較年輕的演員負責，其中飾演戶田惠梨香童年的女生，竟然是將踏入19歲的新生代演員森七菜。生於2001年的森七菜要扮演小學五年級生，聽落相當離譜，但看過電影的觀眾都讚她似足小學生，完全不覺得突兀。

森七菜為《天氣之子》女主角配音而受到關注。（Instagram圖片）

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森七菜身高只有1.54米，加上可愛的童顏，本來就夠晒條件扮小朋友，而她為了這個角色亦落足心機，重看自己小學時期的片段來模仿，動作、神態及說話語氣都學到足，難怪戶田惠梨香都大讚她表現出色，仲自嘲她飾演的大人版變成老牛聲，可愛不再。