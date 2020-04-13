性感女星Alexandra Daddario退居幕後？ 「最重要賺到錢」

荷里活女星Alexandra Daddario身材出眾，曾於多部影視作品中作性感演出，其中在《特警雙雄》（True Detective）第二季中博盡全裸，成為其代表作，之後在《加州大地震》（San Andreas）飾演「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）的女兒，人氣更上一層樓。 不過Alexandra Daddario近期收起性感，仲話轉戰幕後做制片，唔通性感女神要退場？

Alexandra Daddario在《特警雙雄》第二季一脫成名。（影片截圖）

重溫Alexandra Daddario在《特警雙雄》的性感演出

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Alexandra Daddario在去年上映的驚慄片《We Summon the Darkness》中擔任主演外，原來亦充當制片一職。據悉，由於製作資金不足，Alexandra為電影四出「撲水」，成功覓得金主之後，電影將她加入制片名單之上：「我知道幾時應該退後、幾時適合參與，作為一個演員，最重要係能夠為部戲賺到錢。呢個過程令我更了解電影製作，作為制片，令我有更大自由度去學習。幫助一部電影完成拍攝嘅滿足感更大，就算只係小型製作。」

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究竟女神會否退出幕前？當然不會，Alexandra仲有幾部電影排住隊上映，《加州大地震》更落實會開拍續集，各位粉絲不用擔心。