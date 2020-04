曉治積曼結婚周年向老婆示愛　重溫其甜到漏寵妻金句

荷里活影星曉治積曼(Hugh Jackman)與比他年長13歲的太太Deborra-Lee Furness日前迎來結婚24周年紀念,男方在Instagram出Po發表愛的宣言,果真冧到入骨。 這段姊弟戀多年來承受無數質疑與嘲笑,但二人依然恩愛甜蜜,過去曉治積曼曾講過不少寵妻金句,各位巴打係時候學嘢!

曉治積曼趁結婚24周年向太太示愛。(網上截圖)

日前曉治積曼在IG發文慶祝與太太Deborra-Lee Furness的24周年結婚紀念,他上載與另一半的舊合照,並留言稱:「These 24 years have been the best of my life! And, as far as I can see, we keep getting better. I love you Debs with every fiber of my soul. Happy anniversary」(這24年是我人生最美好的,依我所見,我們會變得更好,我用靈魂的每一根纖維去愛你Debs,周年快樂)。

曉治積曼第一次拍戲時遇上太太便一見鍾情,幾經辛苦才抱得美人歸。(Getty Images)

「用靈魂的每一根纖維去愛你」,這個說法當真有創意又甜蜜,其實過去多年來,很多人都覺得曉治積曼與太太是「美男與豬扒」的配搭,但他以零緋聞及持續公開放閃來證明這段感情。二人在男方尚未走紅前結合,曉治積曼感激另一半陪他走過風風雨雨,例如事業下滑及患上皮膚癌等,太太在他眼中是最美麗的女人。