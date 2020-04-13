曉治積曼結婚周年向老婆示愛　重溫其甜到漏寵妻金句

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荷里活影星曉治積曼（Hugh Jackman）與比他年長13歲的太太Deborra-Lee Furness日前迎來結婚24周年紀念，男方在Instagram出Po發表愛的宣言，果真冧到入骨。

這段姊弟戀多年來承受無數質疑與嘲笑，但二人依然恩愛甜蜜，過去曉治積曼曾講過不少寵妻金句，各位巴打係時候學嘢！

曉治積曼趁結婚24周年向太太示愛。（網上截圖）

日前曉治積曼在IG發文慶祝與太太Deborra-Lee Furness的24周年結婚紀念，他上載與另一半的舊合照，並留言稱：「These 24 years have been the best of my life! And, as far as I can see, we keep getting better. I love you Debs with every fiber of my soul. Happy anniversary」（這24年是我人生最美好的，依我所見，我們會變得更好，我用靈魂的每一根纖維去愛你Debs，周年快樂）。

曉治積曼第一次拍戲時遇上太太便一見鍾情，幾經辛苦才抱得美人歸。（Getty Images）

「用靈魂的每一根纖維去愛你」，這個說法當真有創意又甜蜜，其實過去多年來，很多人都覺得曉治積曼與太太是「美男與豬扒」的配搭，但他以零緋聞及持續公開放閃來證明這段感情。二人在男方尚未走紅前結合，曉治積曼感激另一半陪他走過風風雨雨，例如事業下滑及患上皮膚癌等，太太在他眼中是最美麗的女人。

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