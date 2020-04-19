10部KO失眠的經典電影：情留半天、魔戒長氣！劫後餘生獨腳戲催眠

最近新聞每天都有新的疫情發展，無論是為了資源糾紛還是政治口水戰，我們在確保安全社交距離的生活模式之下，心情已經夠煩悶了，有時候真想逃避一切大睡一場。但你也知道，畢竟閒來無事就在當沙發馬鈴薯，常常因為休息過頭反而失眠到不行。這時候來點播幾部讓你看了會很助眠的電影似乎是不錯的選擇（笑）。反正看著看著不知不覺就睡著了，某種程度上來說也算是一種殺時間的方法。明天的事，我們明天再說！ 文：Amber Chan, Daniel Hsu（GQ Taiwan）

1. 《情留半天》Before系列三部曲

要說經典的獨立小品愛情電影，橫跨影壇 18 年的「Before系列三部曲」系列電影-《情留半天 Before Sunrise》、《日落巴黎 Before Sunset 》、《愛在午夜希臘時Before Midnight 》絕對是佼佼者。劇中男女主角 Jesse 和 Celine 從火車上初相遇的一見鍾情，到時隔 9 年再次重逢，以及後來總算結合後的心境轉折，三度聚首的 18 年歲月中，無論是生活狀態、年齡外表的逐漸老去，彷彿讓觀眾跟著他們一同經歷了這段細水長流的人生戀愛史，虛實交疊成一個令人回味再三的風景。

其實三部曲並沒有明顯的劇情轉折，透過男女主角不斷的對話過程，闡釋了男女對於感情的看法與思考方式，同時也凸顯了價值觀與生死觀的不同面向。與一般我們認為的電影鋪陳節奏相當不同，很適合在夜深人靜時細細品味。當然囉，如果你習慣看那種高潮迭起、大場面大製作的戲劇效果，這個系列對你來說，肯定相當催眠（笑）。

要說經典的獨立小品愛情電影，橫跨影壇 18 年的「Before系列三部曲」系列電影絕對是佼佼者。（《Before Sunrise》電影劇照）

2. 《香水》（Perfume: The Story of a Murderer）

改編自同名小說的驚悚電影《香水》，把原著小說中所描繪的「香味」具象化，在驚悚的故事情節中置入各種隱喻，是部文學性與還原度皆非常高竿的佳作。主角葛奴乙靠著先天敏銳的嗅覺辨識能力，殷殷切切地在絕世美人的身上尋找終極的香氣，為了提煉美人身上的體香，不惜用殘暴的手段殺害對方。

在這場嗜血的香味追求之旅中，導演利用各種隱喻描繪人類對慾望的念想及追求，也利用影像深刻地傳遞了香味的形貌。污穢的魚市場、惡臭的鞣皮廠到華麗的香水店，透過巨大反差的場景來凸顯香味的對比，在看電影時你彷彿能透過影像，聞到氣味。

至於為什麼會把這部電影歸類在「助眠」系列呢？畢竟《香水》想傳達的意境可不止故事表面上看到的那些情節，其中關於哲學思辨、人性的探討以及情慾流動的奧妙，都必須靠觀者細膩的感受力才可洞見。再加上整部電影節奏鋪陳緩慢，要是平常工作把你搞得腦袋快不聽使喚，那麼這部電影恐怕無法讓你當日常放鬆娛樂來欣賞。與其要耗腦力，不如先大睡一場！

改編自同名小說的驚悚電影《香水》，把原著小說中所描繪的「香味」具象化，在驚悚的故事情節中置入各種隱喻，是部文學性與還原度皆非常高竿的佳作。（《香水》電影劇照）

3. 《橫山家之味》（歩いても歩いても）

如果對日本大導演是枝裕和的影像風格略知一二的人就知道，他的作品總是用日常小品般的緩慢步調，包裹著關於「家」的面貌，不管是親情或愛情，總是能透過簡單幾句家常對話娓娓道來。《橫山家之味》可說是是枝裕和以家庭為主題的早期作品中，最出色也最讓人回味再三的一部，也是他為了紀念自身離世的母親所完成的佳作。

故事描述在哥哥忌日15週年當天，橫山良多（阿部寬 飾）帶同妻兒回娘家留宿。看似平凡的一天，良多一家與父親恭平（原田芳雄 飾）、母親淑子（樹木希林 飾）及姊妹千奈美（YOU 飾）一家道出各自一直壓抑的感受及想法。整個劇情節奏非常有他一貫的個人風格，緩慢、細膩、無色無味到讓人幾乎快要以為，自己在看一部家庭式的紀錄片，其中的感動需要慢慢品嘗。當然，也非常好入睡（笑）。

《橫山家之味》可說是是枝裕和以家庭為主題的早期作品中，最出色也最讓人回味再三的一部，也是他為了紀念自身離世的母親所完成的佳作。（《橫山家之味》電影劇照）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：最近心情煩躁又讓你失眠了嗎？精選 10 部「助眠片單」還沒看完就睡翻！】