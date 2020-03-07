盤點10個遊戲改編電影系列　生化危機長拍長有、盜墓者羅拉至經典

電影《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）日前上映就馬上討論度爆表！不僅因為這是大家共同的童年電玩回憶，也是因為搞笑天王占基利（Jim Carrey）在其中飾演邪惡反派蛋頭博士，而吸引了一票影迷進戲院支持。今天編輯要介紹的，就是上映便引起熱議的 10 部電玩改編電影，有些不見得票房成績亮眼，也有些評價兩極，不過看到自己喜愛的電玩角色現身大螢幕時，對玩家們來說還是一件熱血沸騰的事！ 撰文：Daniel Hsu, Kai Li（GQ Taiwan）

相信唔少80後都沉迷過下列呢十隻遊戲嘅其中一隻！雖然包括唔同類型，佢哋嘅共通點，都係曾經被改編過做真人電影，足以奠定經典地位：

+ 6 + 5 + 4

1. 《超音鼠大電影》

由美國喜劇演員兼作家Ben Schwartz為超音鼠配音，而智商超過 300 的大反派蛋頭博士則是由占基利飾演。電影描述這隻世上跑得最快的藍色刺蝟是如何誤闖地球，遇見人類好友Tom並逐漸愛上他在地球的全新家園，並聯手阻止邪惡的艾格曼博士利用超音鼠的超強能力來統治全世界。

其實去年底《超音鼠大電影》公布的初版電影預告，超音鼠曾被批評造型嚇人，導演詢眾要求馬上宣布「進廠維修」，今年2月重新上映。雖然評價正反面各佔一半，但是影評們不免稱讚超音鼠個性特色鮮明，更讚嘆占基利的蛋頭博士完全成為電影的最大亮點！專業的超音鼠遊戲迷也透露，在片中藏了許多原版電玩或卡通影集的彩蛋，有興趣的你也不妨入場親自搵搵！

電影描述這隻世上跑得最快的藍色刺蝟是如何誤闖地球，遇見人類好友湯姆並逐漸愛上他在地球的全新家園，並聯手阻止邪惡的艾格曼博士利用超音鼠的超強能力來統治全世界。（《超音鼠大電影》劇照）

2. 《POKÉMON 神探Pikachu》

改編自 2016 年由 Creatures 開發的同名冒險遊戲，由搜尋結果Pokémon 公司發布於任天堂 3DS 平台上，為《寵物小精靈》系列的衍生作品。劇情描述王牌私家偵探哈利被認定車禍身亡，然而他的兒子和可能屬於哈利的Pokémon比卡超相遇，聯手展開一場刺激又瘋狂的冒險旅程，設法解開一個又一個複雜謎團，找出父親的下落。

《POKÉMON 神探Pikachu》滿足了全世界Pokémon迷從小到大的夢想，片中建構了Pokémon和人類和平共處的世界。而比卡超可愛的外貌，配上反差超大的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）大叔聲配音，為電影增添了不少笑料。當然，為了迎合年幼觀眾，劇情設定並沒有太複雜，許多影評認為角色個性不夠鮮明，Pokémon迷們還是就保持圓夢的態度欣賞吧！

為了迎合年幼觀眾，電影的劇情設定並沒有太複雜，許多影評認為角色個性不夠鮮明，Pokémon迷們還是就保持圓夢的態度欣賞吧！（《POKÉMON 神探Pikachu》劇照）

3. 《鬼魅山房》系列

由科樂美發行已經超過 20 年的經典暗黑驚悚遊戲在 2006 年改編成電影《鬼魅山房》（Silent Hill）搬上大螢幕。故事描述蘿絲因為患有夢遊症的女兒雪倫常常在睡夢中提到「沉默之丘」小鎮的名字，就和女兒驅車前往，沒想到女兒在旅程中意外失蹤。焦急的蘿絲在鎮上尋找女兒的下落，卻周旋於到處都是駭人怪物的表世界、裏世界之間，並發現雪倫的真實身分。

終於遊戲原作的劇情和各種血腥怪物、詭譎氣氛充斥整部片，就算不是遊戲迷也看得超級過癮！第一集廣受好評，被認為是電玩改編恐怖片的經典，6 年後續集《鬼魅山房2》（Silent Hill: Revelation）上映，可惜無法超越第一集的表現，平淡的劇情讓影迷們大喊失望。

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+ 21 + 20 + 19

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：不只有《音速小子》！10 部話題超高的經典電玩改編電影！】