婚姻故事、無痛失戀、有人喜歡藍…10部睇完慶幸依然單身的電影！

痛恨浪漫喜劇、情人節宅在家中？太好了，這10部電影特別適合你，讓你流下喜悅的淚水：還好我還單身!! 攻佔院線的大批浪漫喜劇、限定商品、雙人套餐只能代表一件事：情人節就快到了。假如一見鍾情與約會片段的場景只會讓你打冷顫，別擔心。我們選出 10 部讓你在全年最浪漫（也可能是最肉麻、最商業）之日慶幸自己還單身的電影。

1. 《婚姻故事 Marriage Story》Netflix（2019）

這部由Noah Baumbach執導的揪心家庭劇情片，聚焦於兩位紐約創意人士有計劃的分手。施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson） 和亞當哉華（Adam Driver） 端出演藝生涯最佳表現，完美演繹出處理東西兩岸遠距離婚，以及同時教養兒子Henry時會碰到的恐懼與挫折。其中有緊繃的法庭戲、社工人員造訪的滑稽橋段、以及現已成為網路媒因的爭吵對手戲—已足夠讓單身看來像是更吸引人的選項。

+ 8 + 7 + 6

2. 《有人喜歡藍Blue Valentine》（2010）

米雪威廉絲（Michelle Williams）和賴恩高斯寧（Ryan Gosling）在Derek Cianfrance的紊亂愛情故事中，成為炙熱青春之化身，直到戀情走向終點。賴恩高斯寧飾演彈着Ukelele，面帶傻氣笑容的Dean，一位落腳賓州的家庭油漆工。米雪威廉絲則扮演他的妻子Cindy，以護士工作擔起家計。導演用近乎殘酷的特寫拍攝爭吵場景，對比上穿插其間的天真熱戀橋段更顯現實之哀愁。

+ 6 + 5 + 4

3. 《無痛失戀 Eternal Sunshine of the Spotless Mind》（2004）

失憶是淡忘分手的唯一方式？求助忘情診所（Lacuna）所推出的局部催眠記憶消除療程吧——至少片中的Joel（占基利 飾）是這樣認為。這部由Michel Gondry執導的科幻經典，探討受傷的自尊與破碎的心。主角費盡心力要遺忘的女人Clementine（琦溫斯莉 飾），有着奔放靈魂的她已經完成了消除戀情記憶的程序。炙熱夢境交織憂鬱現實，片中的Joel緊抓着痛苦回憶不放，最後終於心碎地與過去和解…

+ 5 + 4 + 3

按圖睇埋其餘7部令人睇完更Enjoy single life的電影：

+ 18 + 17 + 16

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回顧2010年代10部影響深遠的劃時代電影

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：single life/ 10 部讓你慶幸自己還單身的電影】