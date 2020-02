Home Office宅在家必睇！10部片長3小時以上經典電影　套套大師級

有鑒於肺炎疫情升溫,大家選擇外出的機會變少了,也就是說,大家在家看劇、看電影殺時間的機會相對變多了!而一部好的電影總是不嫌長,現在就讓我來為大家推薦 12 部片長長達 3 小時的電影,其中類型有:犯罪、寫實、浪漫、奇幻等,絕對能夠讓大家一次看個過癮! 文:Daniel Hsu、Neil(GQ Taiwan)

1. 《愛爾蘭人 The Irishman》|片長 3 小時 29 分

《愛爾蘭人》的故事劇情講述:「是騙子也是殺手」——曾在 20 世紀最惡名昭彰人物身邊工作的二戰老兵Frank Sheeran闖蕩美國黑社會的故事。該片時間軸橫跨數十年,記錄美國歷史上最大的懸案,刻劃傳奇工會主席Jimmy Hoffa的失蹤,並壯觀地呈現黑幫不為人知的權力中心。

《愛爾蘭人》由馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導,集結重量級演員:羅拔狄尼路(Robert De Niro)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)和祖柏西(Joe Pesci)等影壇老將同台飆戲。《愛爾蘭人》完整地呈現了複雜的黑幫權力結構與生活樣貌,加上演員們精湛的演技,也讓《愛爾蘭人》在今年的奧斯卡獎入圍多項大獎!

2. 《牯嶺街少年殺人事件》|片長 3 小時 57 分

《牯嶺街少年殺人事件》為台灣電影新浪潮時期重要的作品之一,劇情內容講述:因為聯考失利而只能進入建中夜間部的少年小四,因為結識了少女小明,加上一連串牽涉繁雜的事件,讓小四不僅失去了朋友、被退學。而家人們還有小明的變化也讓小四騷動的心不斷接近崩潰邊緣。而這難以按捺的不安、焦躁最終也一次爆發開來。

《牯嶺街少年殺人事件》為導演楊德昌的代表性作品之一,由張國柱、張震等演員共同演出,榮獲當年金馬獎最佳劇情片與最佳原著劇本獎,而劇中演員張國柱、張震等人也因此獲得當年金馬獎最佳男主角、女主角、女配角獎的提名。《牯嶺街少年殺人事件》片長將近四個小時,用寫實的手法,深刻地將戒嚴時期的台灣社會族群樣貌呈現,讓大家看見那個封閉、壓抑時代下平凡人物的憂愁與無奈。

3. 《魔戒 The Lord of the Rings》三部曲系列|片長平均一集 3 小時 6 分

故事背景是虛構的中土大陸,電影三部曲的重點集中在哈比人少年佛羅多,以及魔戒遠征隊執行毀掉至尊魔戒的任務,還有消滅至尊魔戒的製造者黑暗魔君索倫。隨著情節的發展,魔戒遠征隊面臨分崩析離;同時,巫師甘道夫、流亡的剛鐸王位繼承者亞拉岡也將聯合中土大陸的自由子民對抗索倫,準備在魔戒聖戰中一決勝負。

《魔戒》三部曲由紐西蘭導演彼得積遜(Peter Jackson)執導,三部電影也都在紐西蘭取景拍攝而成。《魔戒》三部曲根據「現代奇幻文學之父」托爾金(J. R. R. Tolkien)的小說《魔戒》三冊改編而成,為了拍攝這壯麗奇幻史詩三部曲,共投入了 2.85 億美元,不過也成功讓《魔戒》三部曲在全球影壇獲得成功,尤其是第三部《王者再臨》(The Return of the King)更在當年奧斯卡總共抱回 11 座小金人!

4. 《KANO》|片長 3 小時 5 分

1929 年,台灣嘉義出現了一支由日本人、台灣人和原住民組成的「嘉農棒球隊」,教練以「進軍甲子園」為目標,實施斯巴達式的嚴格訓練。原本被日本人鄙視的這支散漫球隊,在嚴格訓練和接連的挫敗刺激下,求勝意志與前進甲子園的決心漸漸被激發。終於在 1931 年,嘉農棒球隊在台灣大會一路過關斬將,並參加當年度的夏季甲子園!

《KANO》由馬志翔執導,魏德聖、陳嘉蔚編劇,永瀨正敏、曹佑寧等演員演出。電影在嘉義拍攝,還原了日治時期嘉義市的街景;而電影音效由大師杜篤之操刀,完成首部杜比全景聲的國片!而《KANO》在國內叫好也叫座,票房累積新台幣 3.4 億元,為當年全台票房第三高的電影。

5. 《舒特拉的名單 Schindler's List》|片長 3 小時 15 分

改編自澳洲作家Thomas Keneally小說《舒特拉的方舟》(Schindler's Ark),故事內容主要講述德國商人舒特拉拯救猶太人的故事。這些被救的人大都是二戰時期逃難的波蘭猶太人;在納粹大屠殺猶太人時期,舒特拉將他們召集到他的工廠裡面幹活,藉此幫助他們避難。電影讓大家看見:在殘酷的時局環境下,人性的脆弱與黑暗面。

《舒特拉的名單》由金獎導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導,《救參96小時》(Taken)系列的連恩尼遜(Liam Neeson)、《哈利波特》(Harry Porter)系列的「佛地魔」雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)等演員主演。《舒特拉的名單》於當年幾乎橫掃所有影視大獎,包括:七個奧斯卡獎、三個金球獎,以及七個英國電影和電視藝術學院獎;而《舒特拉的名單》也讓導演史提芬史匹堡獲得第一座奧斯卡最佳導演獎。

6. 《情約今生 Meet Joe Black》|片長 2 小時 53 分



《情約今生》重拍自1934年舞台劇電影《 Death Takes a Holiday 》,由《午夜狂奔》(Midnight Run)導演Martin Brest執導,《木馬屠城記》(Troy)、《博擊會》(Fight Club)型男畢彼特(Brad Pitt)、《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)以及《石破天驚》(The Rock)Claire Forlani領銜主演。故事主要圍繞在富家小姐Susan與俊俏少年Joe身上,Joe愛上了Susan。沒想到,這段看似順利的戀情卻因為Joe自身身份的問題,顯得困難重重、左右為難。

7. 《無主之作 Never Look Away》|片長 3 小時 8 分



《無主之作》由《竊聽風暴》(Das Leben der Anderen)德國導演Henckel von Donnersmarck執導,在威尼斯影展主競賽單元時首映,並代表德國角逐當年度奧斯卡最佳外語片獎。故事主要講述:年輕藝術家Kurt雖然逃到了西德,但他仍深受童年經歷的納粹時期及東德政權的陰影和創傷所折磨。當他遇見了女學生Ellie,他相信自己遇到了生命中的摯愛,但Ellie的父親卻堅決反對兩人的關係。於是他開始繪畫,這些畫作不僅映照出他自身的命運,同時也反映了德國一整個世代的創傷。

8. 《綠里奇蹟 The Green Mile》|片長 3 小時 9 分

《綠里奇蹟》故事內容講述:在路易斯安那州的金山監獄,關在這個監獄的囚犯大都是已經定罪,等着坐上電椅的死刑犯。而原本槁木死灰、度日如年的監牢生活,卻在一名被指控姦殺、身材魁梧的黑人犯人進來後,有了判若雲泥一般的改變!

《綠里奇蹟》改編自史提芬京(Stephen King)的同名小說,由《月黑高飛》(The Shawshank Redemption)導演Frank Darabont執導,《阿甘正傳》(Forrest Gump)、《雷霆救兵》(Saving Private Ryan)的金獎影帝湯漢斯(Tom Hanks)、Michael Duncan等演員共同演出。《綠里奇蹟》賺人熱淚,讓人在絕望之處仍然看得見希望與愛的力量,而也同時獲得當年度奧斯卡獎多項提名。

9. 《珍珠港 Pearl Harbor》|片長 3 小時 3 分

由米高比爾(Michael Bay)執導,賓艾佛力(Ben Affleck)、Kate Beckinsale等演員共同演出,故事改編自太平洋戰爭的「珍珠港事件」,故事內容聚焦在兩位二戰美國陸軍航空兵男主角與身為海軍護士的女主角身上。隨着二戰戰事愈發膠著緊張,連同與女主角發展出來的情愫,讓兩位少年航空兵自小的情誼也有了衝突。然而,日軍令人猝不及防地偷襲轟炸美軍的珍珠港基地,又讓三位主角的關係陷入更複雜無奈的境地。本片榮獲奧斯卡最佳音效剪輯獎,並另有多項提名入圍,為討論二戰、太平洋戰爭電影時不可不提的經典作品!

10. 《華爾街之狼 The Wolf of Wall Street》|片長 3 小時正

《華爾街之狼》改編自Jordan R. Belfort所寫的同名回憶錄,劇情主要講述股票經紀人Jordan傳奇性的成功,最後卻因為捲入一宗華爾街臭名昭彰的證券詐騙案而鋃鐺入獄。

《華爾街之狼》由大導演馬田史高西斯執導,《鐵達尼號》(Titanic)、《復仇勇者》(The Revenant)里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、《魔球》(Money Ball)Jonah Hill與「小丑女」瑪歌蘿比(Margot Robbie)領銜主演,而這也是馬田史高西斯與里安納度繼《紐約風雲》(Gangs of New York)、《不赦島》(Shutter Island)等電影後第五次合作。《華爾街之狼》或當年度金球獎、奧斯卡獎多項大獎提名,而男主角里安納度也因此獲得金球獎的音樂/喜劇類最佳男主角獎。

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載,原標題:終於有時間在家好好看了?10 部長達 3 小時的長片電影推薦!】