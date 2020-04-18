黑豹｜為新冠肺炎捐款暴瘦身形意外成焦點　網民：唔認得走晒樣！

飾演超級英雄「黑豹」的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），近日在Instagram拍片，宣布和《42號傳奇》（42）監製Thomas Tull合作，捐出420萬美元（大約3,200萬港元）的醫療物資給給非洲裔社區的醫院，幫助社會抗疫。 不過，「黑豹」雙頰凹陷、暴瘦的身型就意外成為焦點，讓不少網民擔心他是生病，又害怕他之後拍《黑豹》（Black Panther）續集會難以回復健碩的身材。

飾演超級英雄「黑豹」的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），近日在Instagram拍片，但其突然暴瘦的身型引起大家關注。（《黑豹》劇照）

在Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）中，飾演男主角的查特域克保斯曼日前在IG拍短片，原意是想公布關於他與監製Thomas將會向非裔社區的醫院，捐贈醫院常用的醫護防疫物資，對抗新冠肺炎，這樣有善心做慈善活動當然是好事。

黑豹突然暴瘦 粉絲：「差啲認唔出係佢」

但他的暴瘦身型，就令網民相當關注。在片中可見，查特域克保斯曼一臉鬍鬚，面頰凹陷，整個面型更長，幾乎冇乜肉，憔悴到令大量網民表示擔心。

有粉絲留言關心查特域克保斯曼的身體狀況，直指查特域克判若兩人，「完全認唔出係佢」、又問他「是否因為要拍戲才減磅？」，有影迷更指希望他身體冇事，但見到他暴瘦感覺很不安。

有影迷表示在新的影片中認不出查特域克保斯曼，但也有人指其實他一直都是瘦底。（《黑豹》劇照）

查特域克更秘密刪片

對於以上的提問，查特域克就沒有回應，但關於他的健康和體重的關鍵字「Chadwick Boseman Sick」、「Chadwick Boseman weight」就成為Twitter上熱門的話題，引發大量輿論後，查特域克甚至神祕地把這一條自拍影片從社交平台上刪除，這讓人更擔心他的近況。

不過就有影迷估計，他可能是為了越戰題材電影《Da 5 Bloods》或者科幻電視劇《The Black Child》減磅，睇返《黑豹》續集定於2022年5月上映，有粉絲就擔心查特域克屆時又要為角色增肌會很吃力，甚至有人擔心他未能回復「黑豹」的肌肉身型。

原來「黑豹」曾透露私下奉行Arnold Ehret無粘飲食法，比純素食主義者更嚴格，或許正因為如此才減磅咁多。（GettyImages）

私下奉行無粘飲食法

而其實2月時見「黑豹」在芝加哥睇NBA明星賽時，身型都未至於暴瘦，精神還不錯。

但同時有細心的粉絲就在指查特域克其實一直都是排骨身材，他也曾透露自己私下會嚴格執行素食主義，「我會奉行Arnold Ehret無粘飲食法，可以很快又健康地減磅，看起來可能很瘦，但其實這是健康瘦。」這種飲食法其實比純素食主義者更嚴格，聽他這樣說，他很可能本身都係瘦底，只是為演黑豹而增磅，既然如此，大家應該不用過分擔心吧！