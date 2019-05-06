【復仇者聯盟4】寒冬戰士自爆在飛機遇趣事　竟被誤認成黑豹！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映後，絕對是在全球掀起Marvel熱潮。 近日，飾演「寒冬戰士」的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）就在節目上自爆，自己即使加入了MCU這麼多年，但曾經被人誤認為另一超級英雄，過程搞笑得來又令他感到非常無奈。

自從2011年參與《美國隊長》後，施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）已演了「寒冬戰士」很多年。（劇照）

施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）自從2011年參與《美國隊長》後，已經演了「寒冬戰士」Bucky很多年，但近日他在節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》上就自爆，曾經在飛機上遇過極之尷尬又無奈的事。

「寒冬戰士」施巴斯坦史丹在節目上分享他在飛機上遇過的趣事。（影片截圖）

空姐寫紙條給「寒冬戰士」

事源，節目主持人提到《復仇者聯盟4：終局之戰》票房在全球大賣，所以問到施巴斯坦史丹，自從加入MCU之後，對他的生活可有極大的轉變？他表示自己加入Marvel電影宇宙已經有10年了，但就在去年的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，他在飛機上就遇過一件趣事。

擁有白皮膚的施巴斯坦史丹，被誤認為「黑豹」，的確有點誇張。（劇照）

竟被誤認成「黑豹」

「那次我在飛機上，一位空姐走過來，給我一張紙條後就行開了。我打開紙條，上面寫着「瓦干達萬歲」（Wakanda Forever）。」然後，施巴斯坦史丹向走廊望出去，看到那位空姐更對他做了「黑豹」招牌動作「Wakanda Forever」的交叉手勢，令全場觀眾都大笑起來。被誤認成「黑豹」的「寒冬戰士」，那時感到挺無奈的，他當時心想：「不如讓我回家吧！」

空姐被誤認「寒冬戰士」成「黑豹」，更對大做出「Wakanda Forever」招牌動作。（影片截圖）

演了這麼多年「寒冬戰士」，加上擁有白皮膚的施巴斯坦史丹，竟被誤認為「黑豹」，真的有夠誇張。但過程其實也相當搞笑，施巴斯坦史丹續說，其實他對於自己能身為MCU其中的一份子，已經覺得很震撼，事關這個電影系列實在是太瘋狂了。

「寒冬戰士」將會與「飛隼」在Disney+合拍《The Falcon and The Winter Soldier》的劇集。（劇照）

不過，這位傻傻分不清「寒冬戰士」和「黑豹」的空姐影迷別擔心，事關「寒冬戰士」施巴斯坦史丹將會與「飛隼」安東尼麥奇在Disney+合拍《The Falcon and The Winter Soldier》的劇集，未來將會有更多機會看到「寒冬戰士」的故事。而施巴斯坦史丹也透露，開拍這部劇集，原來是宣傳其他電影期間，突然作出的決定，因為大家都覺得飛隼與寒冬戰士，這兩個瘋狂的人物是應該要有自己的獨立作品。

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