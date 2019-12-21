【黑豹】美國農業部與Wakanda秘簽協議？　文件詳列五大貿易產品

去年Marvel Studios電影《黑豹》（Black Panther）上映，全球票房大收13.46億美元（約105億港元），更在奧斯卡獲獎，這套以黑人為主的電影成為全球熱話，繼早前有美國大學生在課堂上，以《黑豹》中虛構的國家Wakanda作匯報主題，老師聽得投入之餘更信到十足十，近日就連美國農業部都跟這位大學講師一樣，秘簽貿易協議。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

電影《黑豹》中的Wakanda真的非常逼真，就似是真實存在。（劇照）

Francis Tseng十分驚訝Wakanda會出現在美國農業部網站的關稅列表上。（Twitter擷圖）

事緣一名美國紐約的軟件工程師Francis Tseng在查農產品關稅時，突然發現了美國農業部網站的關稅列表上將《黑豹》中的虛構國家Wakanda列為貿易對象，本來他還覺得事情有點奇怪，隨後他趕及在名單被刪前，下載了一份備份，隨着表格的內容曝光，當中顯示出Wakanda跟美國之間的貿易涉及雞、鴨、羊、驢、馬等牲畜、奶製品、煙草以及酒類等多種產品。

【黑豹】美國學生用Wakanda做專題 分析文化經濟歷史講師信到足

原來美國一直都有跟Wakanda有秘密簽訂協議！（《黑豹》劇照）

美國農業部網站的關稅列表上寫明有Wakanda，且有多種產品的來往交易。（Francis Tseng Twitter圖片）

Francis Tseng在網上公開相關資料後，美國農業部即時將Wakanda從美國自由貿易協定國家名單中刪走，發言人對外宣稱只是試驗系統的測試文件，本應在測試後就會刪除，但過程中不小心被公開，而非正式文件。

莫論事件是真是假，但擁有自己的君主專制、流通貨幣「Wakanda Dollar」、有物質「vibranium」和當地居民的信仰的Wakanda真是令人幾可亂真，亦可見美國農業部人員都係《黑豹》粉絲。