《復仇者聯盟5》由四大超英擔正？　新英雄取代美國隊長Iron Man

儘管今年因新冠肺炎COVID-19疫情影響，Marvel Studio只會推出《黑寡婦》（Black Widow）這一部超級英雄片，粉絲們仍關心《復仇者聯盟》在幾大老將退休或犧牲之後，將有何種變化。早先已有風聲傳出《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2）不只將為《復仇者聯盟5》（Avengers 5）埋下伏筆，她也會成為新的領袖，接替美國隊長（Captain America）與鐵甲奇俠（Iron Man）的任務，因而《Marvel隊長2》導演人選，Marvel相當謹慎，有可能會讓他（或她）繼續接手執導《復仇者聯盟5》。

《復仇者聯盟4》集結Marvel英雄與大反派魁隆決一死戰。（《復仇者聯盟4》劇照）

+ 36 + 35 + 34

根據歐美娛樂媒體報導，《復仇者聯盟5》除了可望由Marvel隊長領軍外，蜘蛛俠、蟻俠、奇異博士這三位已經參與作戰但還未正式被認可的英雄會成為新的成員，此外首位Marvel華人英雄上氣、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）扮演的女雷神等也會加入，但一切都尚是謠傳，並沒經過證實。

妮妲莉寶雯回歸扮演「女雷神」Jane Foster。（Getty Images）

在之前的《復仇者聯盟》影片中扮演大反派魁隆的佐斯布連（Josh Brolin），近日帶著年輕妻子與小女兒一起拜訪爸爸James Brolin和繼母Barbra Streisand，所有大人都乖乖戴上口罩，然而佐斯布連在泳池邊裸上身，只注意要防護口鼻，身上沒有防備，給人奇妙的觀感。

佐斯布連戴口罩卻裸上身，防疫功能難估算。（IG@joshbrolin）

延伸閱讀：

「上氣」導演秀停拍前照片 梁朝偉驚喜現身

專訪／顏正國從小遭霸凌有陰影 不願再進校園怕惹風波

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】