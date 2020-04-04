《黑寡婦》致敬007？一改超級英雄片風格　施嘉莉讚奇雲費治天才

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）原本定於4月底上映，卻因為新冠肺炎影響，導致電影目前延期上映，但確切日期未明，不過施嘉莉祖安遜近期仍積極為該片宣傳，她不僅登上「Total Film」雜誌，更透露這次的電影概念非常天才，也很神。

《黑寡婦》宣傳海報

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施嘉莉祖安遜在專訪中表示：「我認為奇雲費治（Kevin Feige）之所以天才，就是他總會考量到粉絲對這些電影的期望，然後提供他們一些夢寐以求的事物，Natasha Romanoff的家庭生活，是影迷就是從未想過但卻期待的，而我不得不全神貫注在這些即將發生的事情，因為風格跟以往改變非常大。」

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先前Marvel就表示《黑寡婦》在風格上會貼近於Marvel Studios的007占士邦電影，並會致敬眾多經典諜報電影，可惜的是電影在短期內仍無法一睹，讓影迷直呼失望，也只希望疫情趕緊緩解，讓電影能夠上映。

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