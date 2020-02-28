Marvel│蜘蛛俠湯賀蘭自薦演《WandaVision》：好想同紅女巫合作

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）有可能現身Disney+ Marvel美劇《WandaVision》嗎？日前接受MTV訪問，被問及最希望「蜘蛛俠」能參與哪部Disney+ Marvel美劇，他的答案是《WandaVision》。更直接向Marvel首席創意總監奇雲費治（Kevin Feige）喊話，若他想要這麼做的話請打給他。

湯賀蘭日前接受MTV訪問宣傳彼思動畫電影《½的魔法》。（Youtube@ MTV International）

雖然劇集目前沒規劃讓「蜘蛛俠」登場，但湯賀蘭不介意到時作出一點改變，並透露對劇集採情境喜劇的形式很感興趣，以及想要再次和伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）、保羅班特尼（Paul Bettany）合作的欲望。

湯賀蘭表示：「《WandaVision》看起來很酷，我不知道它會演什麼，但看起來很有風格。他們的拍攝手法有點類似情境喜劇，我真的不曉得會如何進行，但看起來真的很酷。」

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湯賀蘭接著說：「保羅和伊莉莎白都很友善，我會想要多和他們合作，進一步認識他們。所以如果能讓蜘蛛俠加入《WandaVision》，就真的太棒了。奇雲費治，如果你想要這麼作，你知道我的電話。」

湯賀蘭大讚伊莉莎白和藹可親，期望與她再度合作。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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若真的能看到蜘蛛俠現身《WandaVision》，勢必讓粉絲感到非常興奮。不過有鑑於《WandaVision》正在拍攝中，而湯賀蘭也忙於拍攝電影《Uncharted》，接下來還要拍下一部蜘蛛俠電影，應該很難抽出時間。

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