羅志祥周揚青爆分手　原來小豬拍戲一樣豔福無邊被女圍仲撩人開房

羅志祥（小豬）與拍拖九年的網紅女友周揚青（Grace）日前驚爆分手消息，女方更大爆二人分開了一段時間，主因是小豬曾多次背著她偷食出軌，甚至約不同女生到家裏發生關係。 其實，戲裡的小豬同樣多情，出道26年拍過的電影不多，但就經常都有豔福，與周星馳合作過兩部戲，星爺都安排了不少女性圍在小豬旁，到底是星爺觀人於微，還是小豬真的長期豔福無邊？

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羅志祥（小豬）與周揚青（Grace）未能開花結果。（網上圖片）

現年40歲的台灣天王羅志祥（小豬）與現年31歲的大陸網紅周揚青（Grace） 相戀9年，日前被女方宣布分手，Grace更指控小豬私生活混亂，經常趁她不在家的時候約不同女生到家裏，更與旗下女藝人、化妝師等都有長期不正當男女關係。

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小豬與星爺拍過兩部戲，戲裡同樣都是俾女圍，完全是豔福無邊。（影片截圖）

而其實戲裡的小豬，同樣是極有異性緣，1994年出道的他在電影上的作品不多，2001年拍攝由朱延平執導的《蘋果咬一口》，電影由陳曉東、容祖兒等主演，羅志祥和葉安婷就演一對情侶，在戲中更有舌吻的情節。據知，當時二人在拍激吻戲方面沒甚經驗，起初都演得很生硬，不知從何入「口」。

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小豬拍完1999年的《神探兩個半之學校有鬼》和《蘋果咬一口》後，有很長一段時間被諷刺是票房毒藥，直至2013年小豬才有機會接演星爺的《西遊：降魔篇》，拍喜劇的小豬同樣豔福無邊，他演出「空虛公子」，角色一出場就有4個女性與他發展「多人運動」，在戲裡更撩舒淇去開房，又出言挑逗周秀娜，非常大膽。2016年，小豬再同星爺合作拍《美人魚》，更為角色增肥10公斤，戲裡小豬再次「俾女圍」，更在片中騙走別人的初吻，認真是戲裡戲外都同樣受女生歡迎。

點撃即睇小豬點樣俾女圍：