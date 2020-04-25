驚天營救｜首波影評「雷神」打得精彩　11分鐘「一鏡到底」無得輸

現年36歲的「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），繼Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，再次與導演羅素兄弟（Russo Brothers）合作，拍攝在Netflix上架的新戲《驚天營救》（Extraction）。 電影24日上架，外界首波影評主要大讚《驚天營救》的動作戲最為精彩，雖然有影評人指劇情老套，但就讚基斯咸士禾夫打得非常肉緊，絕對值得一看。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

基斯咸士禾夫與羅素兄弟（Russo Brothers）再度合作的Netflix原創電影《驚天營救》，最近就忙著為新作宣傳。（Chris Hemsworth）（chrishemsworth/ig圖片）

《驚天營救》由基斯咸士禾夫主演，羅素兄弟擔任監製，由《復仇者聯盟4：終局之戰》的特技指導森夏基富（Sam Hargrave）首次執導，順理成章地戲中的動作和打鬥戲一定不馬虎。

故事講述一個黑市僱傭兵Tyler Rake（基斯咸士禾夫飾），被派到孟加拉去營救被國際毒梟綁架的兒子，一向無所畏懼的Tyler知道這場任務非常危險，但當他身陷於一個危機四伏的地下世界時，也為他帶來深思自省的機會，改變了他的一生。

基斯咸士禾夫去年在印度、泰國及孟買等地拍攝《驚天營救》。在電影中，基斯咸士禾夫飾演一位黑市僱傭兵。（《驚天營救》劇照）

電影在印度、泰國及孟加拉取景，有很濃的亞洲風情，《驚天營救》24日在串流平台Netflix上架，而首波影評出爐，主流意見都覺得故事雖然沒有一鳴驚人，但整體充滿娛樂性，打鬥及驚險場面看得人熱血沸騰。

+ 3 + 2

外媒《CinemaBlend》的Sean O'Connell給了這部戲3.5分（滿分為5分），他指出︰「電影的動作戲相當無情、震撼且野蠻。」他覺得《驚天營救》絕對值得一看，片中大量動作戲，肉緊到看得觀眾也會感到疼痛，大讚基斯咸士禾夫能駕馭一連串打鬥及驚險的戲分。

基斯咸士禾夫最近放下雷神的戰鎚，轉為揸槍救人。（《驚天營救》劇照）

而片中一在大約第37分鐘左右的一段戲也是相當令觀眾深刻，那段長超過11分鐘的「一鏡到底」鏡頭也最讓觀眾難以置信，而基斯咸士禾夫也曾表示那段戲是他從影以來最累的一次。

那場戲仔細看其實也有剪輯的痕跡，但由車內、車外、去到房間、梯間，加上飛刀飛槍，高空墜落及爆炸場面等，都讓人看得很緊繃，氣都不敢喘一口。

雖然也有評價指出作為導演首部執導的電影，劇情主要講戰士與救贖，又提到毒品交易的代價，有點說教的意味，但動作戲碼大加分，刺激的打鬥，絕對是一部讓觀眾看得過癮的商業動作片，是近期居家抗疫必看的一部作品。