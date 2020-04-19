雷神基斯咸士禾夫為弟弟出頭　訪問暗串前弟婦獲網民大讚

飾演「雷神」的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在全球擁有大量粉絲，最近他與羅素兄弟（Russo Brothers）再度合作Netflix原創電影《驚天營救》（Extraction）即將在月尾上架，他亦忙著為新作宣傳。 不過，他最近就在接受訪問期間，提起弟弟里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）登上雜誌封面，更神來一筆地被指正在暗諷弟弟的前妻Miley Cyrus，言詞讓不少網民讚好。

基斯咸士禾夫與羅素兄弟（Russo Brothers）再度合作的Netflix原創電影《驚天營救》，最近就忙著為新作宣傳。（Chris Hemsworth）（chrishemsworth/ig圖片）

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基斯咸士禾夫最近忙著為新戲《驚天營救》宣傳，日前他接受訪問，中途就似乎忍不住為細佬出頭，特別提起弟弟里安最近登上外國雜誌《Men's Health》的封面，大讚對方結實的身型，「我心想這孩子不錯吧，真不錯，他在接受訓練，健身保持健康，回到澳洲做他想做的事。」

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之後，「雷神」續說，「他鍛鍊得很好，我很開心，我猜這就是澳洲人的日常吧，我們把他帶離開了馬里布（Malibu）。」而其實馬里布是他弟弟與前妻、美國歌手Miley Cyrus婚後居住的地方，Miley在3年前更曾以寫了一首《Malibu》的歌送給里安。

有指，他最近做訪問時言語間暗諷弟弟的前妻Miley Cyrus，為弟弟出頭。（chrishemsworth/ig圖片）

其實，「雷神」弟弟里安與Miley離離合合多年，二人在2009年相識，並演出Nicholas Sparks的愛情片《最後之歌》（The Last Song）。

2012年，他們宣布訂婚，但後來分手了。在2016年，外界看到Miley Cyrus再次戴了訂婚戒指，沒想到婚姻只維持短短8個月就閃電離婚，現時二人已各自有新歡。不過，他們還未正式對外宣布離婚前，Miley已火速搭上Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter，當時已備受爭議。最後，Miley與對方拍拖兩個月就分手收場，後來又與自己細5年的澳洲歌手Cody Simpson拍拖。里安方面都有結識新女友，但他一直未有公開談及離婚，而Miley就曾經暗串前夫是賤男。

點撃即睇里安與Miley點樣離離合合？

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所以今次基斯咸士禾夫提起「把弟弟帶離了馬里布」是為弟弟出頭，外界就指他是在諷刺前弟婦Miley，意思是把弟弟帶離了Miley一樣。

不少網民指出，基斯咸士禾夫沒有開名，但其實是有所指，而雷神嫂Elsa Pataky也曾為里安說話，「我的叔仔結束了一段投入了10多年的關係，他有點沮喪，但他會慢慢好出來了，他是個堅強的男生，他值得最好的，我覺得他值得更好。」