基斯咸士禾夫爆老婆勁憎「雷神之鎚」　超大豪宅囤積15箱廁紙

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，外國不少清談節目都轉為網上直播，昨日（23日）在清談節目《Jimmy Kimmel Live》邀請到「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）作客，除了分享由他主演Netflix的最新動作片《Extraction》外，更有講到作為「雷神」的趣事。

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雷神受邀作客《Jimmy Kimmel Live》。（影片擷圖）

由於新冠肺炎在全球肆虐，基斯咸士禾夫現正在家鄉澳洲留家抗疫，不時都會上傳健身片段，而當主持人Jimmy Kimmel問到他物資充足與否時，他笑言完全不用擔心紙巾的問題，因為幾個月前他的老婆以為訂購了15卷時，竟意外地訂了15箱，所以現時家中有充足貨源。

雷神曬出最原始的首個「雷神之鎚」（Mjölnir）。（影片擷圖）

另外，當Jimmy Kimmel問及兩人早前在攝影棚中，基斯咸士禾夫講過自己家中有「雷神之鎚」（Mjölnir），問及他現時家中有多少個時，基斯咸士禾夫即場曬出兩把鎚，一是「雷神之鎚」，另一個則是Stormbreaker。其中「雷神之鎚」是最原始的一把，亦是拍攝首集《雷神奇俠》（Thor）時所用，他更講到老婆對這把鎚不太滿意，一見到就會對它做出一個動作。

的確很多男生在模型、玩具面前就是個小男孩，老婆都耐佢唔何。（Chris Hemsworth IG）

Stormbreaker大到到高過雷神咁滯，難怪雷神老婆唔滿意，不過明明雷神屋企咁大…（影片擷圖）

基斯咸士禾夫表示家中有個櫃存放好「雷神之鎚」，但有時貪玩的他會將鎚放在家中不同的地方，如壁爐架、廚房等等，但老婆似乎不太喜歡，每一次都會將其歸位放回櫃中，一個不停拿出來，一個不停放回去，相信老婆有種無限幫老公執玩具的感覺。

而Jimmy Kimmel提供了一個搞笑又可行的方法，好讓「雷神之鎚」可以在家中存活，就是把鎚垂直放好作為紙巾架來用，基斯咸士禾夫聽完都覺得可行兼同意，未知他會否即刻實行呢？