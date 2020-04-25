動物森友會｜《魔戒》男主角為賣出大頭菜　私訊網民求上島Code

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，大多數民眾都不會外出，留家睇戲、煲劇、打機等等，近日SWITCH一款遊戲《動物之森／動物森友會》風靡全球，釣魚、種菜、交換物資，每日都要開機睇住猶如股市一樣的大頭菜價錢，其中一位名為Jessa玩家更獲得《魔戒》中飾演哈比人佛羅多的著名男星伊利亞活 （Elijah Wood）私訊求上島！

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玩《動物之森／動物森友會》都有機會遇上荷里活大明星！（Jessa twitter圖片）

Jessa在自己的Twitter上分享自己島上的商店圖片，平時只賣100多鈴錢的大頭菜，Jessa的商店竟開出高價599鈴錢來收購，而好人的她在網上跟網友分享，跟提供Dodo Code密碼讓其他人上島「賣菜」。

誰知道她竟然收到《魔戒》的伊利亞活私訊，寫下「很希望能獲得Dodo Code賣大頭菜」，因為收到太多私訊的關係，伊利亞活等了15分鐘才收到Jessa的回覆，而當伊利亞活真的去到Jessa的「Ahch-to」（《星球大戰：最後絕地武士》中的星球）時，大讚「你的島好靚！」更有問到「我可以摘你的生果嗎？」

伊利亞活仲想摘埋人哋啲生果。（Jessa twitter圖片）

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伊利亞活在《魔戒》中飾演佛羅多巴金斯。（電影劇照）

Jessa透露，她跟其他網民和伊利亞活在島上更有聊到《星球大戰》，而伊利亞走時更有講到：「long live Rian Johnson」，而目前《星球大戰：最後絕地武士》的導演兼編劇萊恩尊遜（Rian Johnson）更將該張圖片設定為個人Twitter的Banner圖亦改成該張截圖，反應極快。

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玩家用網打伊利亞活影片：