《驅魔人》電影被咀咒？　接連發生恐怖事故　有演員成連環殺人犯

《驅魔人》（The Exorcist）上映至今超過45年，但仍然困擾不少人。當中最心寒莫過於電影在拍攝過程途中，接二連三發生死亡事件，最終造成9人死亡，故被稱為受詛咒的恐怖電影。近日美劇《Mindhunter》第二季播出，Paul Bateson的殺人案再次引起網上熱議。至於當年的兇手Paul Bateson原來曾出現在電影《驅魔人》，加上之前出現的連環死亡事件，讓《驅魔人》變得更加詭異。

大家對《驅魔人》的恐懼相信仍然揮之不去，除了電影本身外，拍攝延續出來的死亡事故都非常恐怖。（《驅魔人》劇照）

《驅魔人》改編自真人真事

由美國著名導演William Friedkin執導的《驅魔人》，在1973年上映時轟動全球。電影除了成為首部獲奧斯卡提名的恐怖電影外，還稱霸當年全球票房，獲得超過4億4,100萬美元收入。電影改編自William Peter Blatty的同名小說，而此小說是受到Roland Doe驅魔事件所啟發，事件發生在1949年，當時只有14歲的Roland Doe被邪靈附身，整個驅魔過程由神父Raymond J. Bishop記錄。而在之後出現的小說及電影中，故事主角被改成12歲小女孩Regan MacNeil。

小演員Linda Blair拍攝時都不幸受傷。（《驅魔人》劇照）

《驅魔人》恐怖事故接連發生 終造成9人死亡

可是拍攝電影被電影本身的故事更讓人毛骨悚然，這部被稱為受咀咒的電影接二連三發生可怕的事情，當中包括一場火災把主角的睡房燒毀了，最終要花六星期維修。之後，輪到小演員Linda Blair出事。當時拍攝她被惡靈附身而猛烈搖晃時，她的安全裝置突然鬆脫而讓她背部受傷。之後拍攝Linda Blair鬼上身一幕，整傷了Ellen Burstyn，所以戲中她的血是完全因受傷所致，被非道具血。

在Max Von Sydow（中）拍攝首日，其親人突然離世。（《驅魔人》劇照）

之後不幸的事件仍然持續發生，包括在戲中飾演突然離奇死亡的導演Jack MacGowran，他在完成拍攝後因流感併發症離世；演員Vasiliki Maliaros在電影後製期間死亡。其他的死亡事故包括Ellen Burstyn祖母、飾演驅魔神父的Max Von Sydow，其兄弟在Max拍攝首天突然死亡。最後，輪到幫電影的邪靈Pazuzu配音的女星Mercedes McCambridge。她的兒子在1987年殺死了妻子及兩名女兒後，自殺身亡。最終造成9人死亡。

Paul Bateson（中）原本是一名放射技師，因觀看拍攝而獲導演邀請擔任醫生助手。（《驅魔人》劇照）

《驅魔人》演員Paul Bateson變連環殺手？

當時《驅魔人》在醫院一幕中，飾演醫生助手的Paul Bateson，他在六年後更成為連環殺手。首先，他在1979年紐約的同志社區，殺死了Addison Verrill。據《Murderpedia》指出，Paul Bateson與Addison Verrill發生性關係後，突然拿刀直刺他心臟而把他殺死。當時曾有報導指他殺人是為了錢，然而在他等候審判期間，他卻稱殺害人是為了「好玩」。

其實那時候，該社區還發生6宗殺人事件，但最後法庭只能起訴這宗案件。最終，Paul Bateson被判終身監禁，到2003年更獲假釋。至於其他在70年代在該社區發生的謀殺案，據了解仍然未捉到兇手，《驅魔人》的魔咒至今仍然揮之不去。至於Paul Bateson的殺人案，William Friedkin亦以此為題拍攝了《Cruising》。